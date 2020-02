NASCE VOX ITALIA TV

Cari amici, dirigenti, iscritti, militanti e simpatizzanti di Vox Italia,

Sono felice di annunciare che è partito l’ennesimo progetto funzionale alla esponenziale e rapida crescita del nostro Movimento, destinato in breve tempo a modificare in profondità il quadro politico del nostro declinante Paese. Dopo l’avvio della scuola di formazione guidata dall’illustre Prof. Mauro Scardovelli, in concomitanza con la continua apertura di circoli in ogni angolo d’Italia, comunico con gioia a tutti voi che Vox sta affinando gli strumenti mediatici indispensabili per aumentare la visibilità e la riconoscibilità delle nostre idee e delle nostre proposte. In particolare è iniziata l’avventura di Vox Italia Tv (clicca per guadare), canale on line che garantirà la pubblicazione costante di contenuti informativi di alta qualità in grado di offrire ai cittadini una visione della realtà alternativa rispetto a quella ovattata e mistificatoria stancamente veicolata del giornalismo “mainstream”. Pur essendo limpidamente schierati, pur difendendo cioè una precisa visione dell’Uomo e del mondo improntata al rifiuto della supremazia dei “mercati” e alla riscoperta del primato del “politico” sull’ “economico”, Vox Italia Tv darà spazio alle voci più diverse, applicando in concreto il rispetto di quel pluralismo informativo predicato solo a parole dalla grande stampa. Siamo certi di poter fin da subito essere protagonisti, grazie alla passione e agli sforzi di tanti nostri iscritti che dedicano gratuitamente parte del loro tempo in favore del partito. Uomini che lavorano al riparo dai riflettori, artefici veri e silenziosi dei nostri innegabili progressi. I palinsesti sono ancora in fase di definizione, ma la televisione che immaginiamo garantirà una copertura informativa sui principali fatti di attualità, occupandosi prioritariamente di politica, geopolitica, economia, cultura e formazione. Non mancheranno poi gli spazi di “alleggerimento satirico”, supervisionati dal nostro impagabile Mario Improta. Oltre alle interviste, ai confronti e ai dibattiti, i nostri principali dirigenti si preoccuperanno inoltre di curare delle diverse “rubriche tematiche” che migliorino la percezione dell’indirizzo politico del nostro partito. Marco Mori, ad esempio, farà innamorare molti della nostra Costituzione violentata dai trattati europei, così come Mauro Scardovelli; Tanari, Uccello e Fabiuccio Maggiore affronteranno i temi dell’economia, mentre altri spalancheranno una finestra sul mondo commentando la politica estera. Insomma faremo questo e anche di più. Contando sul vostro sostegno- morale e materiale- per scrivere insieme una nuova e migliore pagina di storia italiana.

Francesco Toscano

Presidente di Vox Italia