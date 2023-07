WhatsApp, la novità imperdibile: funzioni migliorate, utenti al settimo cielo

WhatsApp si è rinnovata tanto nell’ultimo periodo e proprio ultimamente ha aggiunto delle funzioni migliorate per la gioia di molti utenti.

In un mondo sempre più social e sempre più indirizzato verso la comunicazione istantanea e veloce, è chiaro che WhatsApp svolga un ruolo davvero fondamentale.

Il servizio di messaggistica istantanea ora di proprietà di Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook, sta cercando però di innovarsi sempre di più per non perdere il passo nei confronti dei competitor, tra cui Telegram, molto utilizzato fra i giovani.

WhatsApp, come sappiamo, è una delle prime applicazioni mai arrivate sui nostri smartphone e per questo motivo la sua interfaccia a molti potrebbe sembrare un po’ superata.

Proprio per questo motivo Zuckerberg e soci del gruppo META stanno cercando in tutti i modi di svecchiarla per essere appetibile anche alle nuove generazioni.

Per esempio proprio nelle ultime ore sono state migliorate tante funzioni per la gioia degli utenti.

La sicurezza non è mai troppa: tutto sulla privacy

Tra le priorità di chi gestisce un servizio così vasto e utilizzato come WhatsApp c’è sicuramente la difesa della privacy degli utenti.

Le persone utilizzano l’app di messaggistica per mandare di tutto: proprie immagini, video, posizioni in tempo reale, messaggi di ogni tipo, password, dati sensibili e chi più ne ha più ne metta; mettere al sicuro queste informazioni dai malintenzionati sul web è davvero fondamentale per non rischiare un fallimento improvviso.

Da qualche anno WhatsApp ha introdotto la tecnologia della crittografia end-to-end per tutte le chat sull’applicazione: una misura di sicurezza che tiene lontani i malintenzionati che vogliono sbirciare tra le nostre conversazioni private.

Nonostante questo molte persone sono ancora preoccupate che le proprie chat possano essere rubate o viste di nascosto da altre persone: proprio per questo motivo WhatsApp ha deciso di migliorare l’interfaccia per ribadire il concetto.

Nuova interfaccia per WhatsApp: si ribadisce il concetto

Tutto ciò è stato scoperto all’interno dei file di sviluppo della versione beta 2.23.15.21 di WhatsApp per Android, ovvero una versione che è ancora in fase di testing prima di essere ufficialmente rilasciata al pubblico con uno dei consueti aggiornamenti dell’app.

Tra le altre piccole novità e miglioramenti per la stabilità del sistema, è stata ridisegnata una nuova interfaccia per il menù “Notifiche di sicurezza“.

La versione attuale è molto più asettica rispetta a questa nuova versione che presenta un nuovo colpo d’occhio, una nuova estetica per le varie voci del menù e anche una nuova grafica più accattivante in cima alla pagina che va a sostituire la stilizzazione del lucchetto.

Un modo sicuramente nuovo per ribadire il concetto di privacy, molto caro agli sviluppatori.