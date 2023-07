Questo animale è praticamente immortale: vive sulla nostra Terra da 66 milioni di anni. La scoperta

Un animale praticamente immortale che vive sulla nostra Terra da sempre: non immaginerete mai di chi stiamo parlando.

La natura e, in particolare, il mondo degli animali è ancora tutto da scoprire e di volta in volta si vengono a sapere delle informazioni che ci fanno davvero restare a bocca aperta.

Gli esseri umani vivono sulla Terra relativamente da poco rispetto a moltissime altre specie di animali ed è per questo motivo che molti si sono evoluti in maniera che per noi è assurda. Sapevate che esiste un animale che è considerato praticamente immortale? La risposta vi stupirà.

Quando si parla di immortalità per noi sembra pura fantascienza, un concetto che non è solo impossibile, ma anche immorale per tantissime persone. Tutti gli esseri viventi, per natura, prima o poi finiscono il loro ciclo vitale, ma questo animale in particolare presenta delle caratteristiche biologiche e morfologiche davvero uniche nel loro genere. Non esistono altri esseri viventi come questo e la scoperta ha fatto sobbalzare gli scienziati.

Non è solo longevo, ma praticamente immortale

L’immortalità è un concetto che facciamo ancora fatica a comprendere e quindi molto spesso consideriamo immortali anche quegli animali che vivono molto più a lungo di noi. Per esempio la famosa tartaruga delle Galapagos che può vivere per centinaia di anni o lo squalo della Groenlandia che può arrivare a circa 700 anni di vita. In questo caso però la situazione è molto diversa.

In questo caso stiamo parlando di un animale che è davvero immortale nel vero senso della parola: non arriva mai il punto dove smette di esistere. Sembra davvero una specie aliena o uscita da un film di fantascienza, ma vi assicuriamo che è tutto vero ed è una specie che vive sulla Terra da oltre 60 milioni di anni. La risposta vi farà saltare dalla sedia.

L’animale immortale che vive da 60 milioni sulla Terra

Il suo nome scientifico è Turritopsis dohrnii ed è una medusa: ebbene sì, l’unico animale in grado di vivere per sempre sulla faccia della Terra è questa specie così comune che possiamo trovare anche nei nostri mari. Si tratta di un minuscolo animale appartenente alla classe degli Idrozoi ed è una semplice medusa a tutti gli effetti, ma con una particolarità: è un essere vivente che non muore mai.

Sebbene sia ancora una specie tutta da scoprire e che gli scienziati stiano ancora facendo tante ricerche su questo esemplare, è stato scoperto che la medusa immortale attraversa un processo di ringiovanimento nelle ultime fasi della vita o quando è danneggiata fortemente.

In poche parole vuol dire che questo animale anziché morire, ringiovanisce fino a regredire allo stato di polipo ricominciando il suo ciclo vitale.