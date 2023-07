Il metodo più utilizzato per risparmiare sulla bolletta dell’acqua: cosa c’è da sapere

L’aumento delle bollette generalizzato tra costi maggiori e inflazione ha dato un duro colpo alle famiglie italiane.

Ci sono però delle regole da seguire per risparmiare concretamente sulla bolletta dell’acqua, minimizzando l’uso all’essenziale e abbattendo tutti gli sprechi.

Con i costi alle stelle è fondamentale capire come risparmiare in generale sui costi legati ad acqua, luce e gas che hanno un peso veramente oneroso sul bilancio mensile familiare. Non si tratta infatti di voci da poco conto ma di una delle questioni più importanti.

Come risparmiare sulla bolletta dell’acqua

Spesso si parla dei costi dell’elettricità e del gas ma meno della spesa relativa all’acqua eppure secondo le stime è proprio qui che avvengono gli sprechi maggiori, come se per molti cittadini avesse meno peso.

Al di là della questione economica non bisogna sottovalutare anche l’impatto ambientale, sprechiamo tantissima acqua per lavare i denti, per fare la doccia, per lavare i piatti. Il primo trucco quindi è proprio chiudere il rubinetto. Bisogna saper gestire i beni, partendo proprio da quelli che sono destinati a finire.

È inutile lavarsi i denti con l’acqua che scorre, sono tutti soldi che volano via, idem quando si fa la barba, ci si depila, quando si fa la doccia. Conviene sempre usarla, poi spegnerla e solo all’occorrenza continuare. Un altro moto per risparmiare è usare un frangigetto ovvero accessorio che si monta al rubetto e permette di ridurre l’uso dell’acqua senza però di fatto avere questa sensazione. Con questo accessorio che costa pochi centesimi si riduce il consumo del 50%.

Vale la pena installare una doppia pulsantiera per il wc, è inutile infatti usare 10 litri di acqua ogni volta, si tratta di uno spreco infinito, non ne vale la pena. La cassetta con due pulsanti permette di regolare molto meglio l’uso di acqua e limitare i consumi. Laddove possibile è utile riutilizzare l’acqua, ad esempio quella in cui bolle la pasta è fondamentale per la pulizia delle stoviglie, grazie alle proprietà dell’amido, l’acqua che avanza si può usare per le piante in modo da non consumarne ancora.

Bisogna anche vedere che l’impianto sia funzionante correttamente, che le componenti siano al punto giusto e anche che siano dotate di tutto ciò che serve, senza perdite. Per risparmiare sull’acqua bisogna fare attenzione anche alla lavatrice, è inutile fare un lavaggio quando ci sono pochi capi a disposizione. Meglio usare la vasca nella sua interezza quindi se è da 10 kg, fare un’intera lavatrice, non farla girare a vuoto, è un dispendio enorme.