Can Yaman e Demet Ozdemir hanno preso in giro tutti? I due sono rimasti una coppia

Can Yaman e Demet Ozdemir starebbero assieme, è questo l’ultimo gossip sulla coppia di attori turchi che ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia.

Can Yaman e Demet Ozdemir non sarebbero solo amici, è questa l’ultima indiscrezione che riguarda i due attori turchi. Proprio mentre sono separati, lui è impegnato in Italia sul set di Viola come il Mare e lei è in vacanza in Grecia, arriva il clamoroso rumor che spiega perché sarebbero una coppia all’insaputa di tutti.

Da tempo si vocifera di una passata relazione tra i due che ci sarebbe stata quando entrambi erano impegnati con Day Dreamer, le ali della libertà. Ma adesso il gossip dice tutt’altro.

Can Yaman e Demet Ozdemir, cosa è accaduto in Turchia e perché sarebbero una coppia

Se in passato era stato Can Yaman a ribadire che lui e Demet erano solo due buoni amici, per rispondere alle indiscrezioni nate mentre giravano la serie Day Dreamer, le ali della libertà, adesso per ora nessuno dei due attori ha deciso di parlare.

A rivelare che Can e Demet non sarebbero solo amici è l’esperto di gossip nostrano Alessandro Rosica, secondo cui tra i due attori ci sarebbe qualcosa di più. Mentre Demet ha ufficializzato il suo divorzio da Oguzhan, si mormora che il matrimonio sia stato solo una messa in scena per far ottenere visibilità a entrambi, è impazzato di nuovo il gossip su Can e Demet.

Per Rosica i due si sarebbero incontrati alla presentazione di Disney + che si è tenuta in Turchia, sarebbero stati avvistati mentre chiacchieravano appartati, a dimostrazione che non sarebbero solo amici. Poi, sempre secondo quanto raccontato dall’esperto di gossip nostrano, a fine serata sarebbero andati via in due auto diverse, ma nessuno dei due sarebbe tornato a casa.

“(…) Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente“, queste le parole di Rosica. A riprova di una precedente relazione e del fatto che tra di loro anche attualmente non ci sarebbe una sola amicizia, ci sarebbe il mancato invito di Can Yaman alle nozze di Demet.

Sarebbe stato Oguzhan a non volerlo proprio per non alimentare ulteriori gossip e pare che il cantante turco stia facendo l’impossibile per evitare che la coppia esca allo scoperto. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Per sapere cosa c’è davvero tra i due attori dovremo attendere una loro conferma, che sia una foto o altro.