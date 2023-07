Harry e Meghan, dietro la tregua il fallimento finanziario: in 5 dilapidato un patrimonio

Tregua apparente per Harry e Meghan, per la stampa internazionale i duchi di Sussex hanno dilapidato il patrimonio in 5 anni.

Sposati da 5 anni Meghan e Harry hanno dato alla loro favola d’amore un indirizzo diverso da quello che l’opinione pubblica si aspettava. Per molti l’ex attrice statunitense avrebbe potuto ottenere lo stesso eco mediatico di Lady Diana, rispetto a Kate Middleton poteva rappresentare il vento nuovo d’apportare alla corona inglese e avrebbe potuto essere l’artefice d’ una rivoluzione inaspettata a corte. E invece nel 2020 i Duchi di Sussex hanno annunciato sui social di voler lasciare l’Inghilterra rinunciando a privilegi reali e ai vari titoli.

Da quel momento per Harry e Meghan è stato un continuo confronto con la stampa statunitense e anche quella internazionale. I duchi hanno continuato a monopolizzare l’attenzione dei media e le loro scelte economiche non si sono rivelate azzeccate. Oltre a finire al centro del gossip americano a causa di una presunta crisi matrimoniale e d’alcuni vivaci lite testimoniate anche dai vicini di casa, Harry e Meghan hanno dovuto fronteggiare il fallimento d’alcuni affari.

Non solo il contratto con Spotify è stato cancellato a causa del basso riscontro del pubblico, anche l’accordo con Netfilx sembra avere qualche problema.La popolarità dei due ex reali non è ai massimi storici e a quanto pare il figlio del re d’Inghilterra insieme alla moglie ha dilapidato gran parte del suo patrimonio. Ad aggiungersi anche i problemi di coppia che aleggiano sui duchi da mesi: Harry e Meghan per i tabloid inglesi sarebbero ad un passo dal divorzio.

A quanto pare Harry ha deciso di volare in Africa da solo per realizzare alcuni progetti, la moglie non sarà al suo fianco. Questo per gli esperti di corte denota un distacco della coppia. I duchi di Sussex avrebbero dovuto seguire un politica diversa per accogliere consensi.

Harry e Meghan credibilità in calo

Ad oggi la politica adottata da Harry e Meghan non si è rivelata vincente. La loro popolarità negli ultimi 5 anni ha subito un calo drastico e ad oggi i due sono costretti a fare scelte diverse da quelle programmate. Secondo Maureen Dow, voce del New York Times i due ex reali avrebbe dovuto ispirarsi agli Obama che hanno combattuto gli attacchi razzisti dall’interno delle istituzioni.

I duchi torneranno a servire la Corona? Meghan riuscirà a riconquistare consensi da parte dei sudditi inglesi? E’ tuttavia possibile che i due ex reali abbiano un piano b per fronteggiare una situazione che non si aspettavano.