Bollette lievitate improvvisamente: controlla il ferro da stiro, se noti questo dettaglio stai gettando soldi inutilmente

Se le bollette lievitano, controlla il ferro da stiro: forse lo stai usando nel modo sbagliato. Ecco i trucchi per risparmiare.

Le bollette diventano sempre più salate e, a volte, ci capita di dover pagare delle cifre molto elevate per l’uso degli elettrodomestici. Il problema, a volte, si nasconde proprio nell’uso che facciamo di questi.

Tutti gli elettrodomestici contribuiscono all’ammontare totale della bolletta della luce. Fra questi c’è anche il ferro da stiro, nostro valido alleato per prenderci cura degli abiti. Ovviamente i consumi dipenderanno molto dal tipo di ferro da stiro utilizzato e dalle tecnologie di cui dispone. Ci sono infatti diversi modelli di ferri da stiro (compatti, con caldaia, generatori di vapore) e ognuno fa consumare diversamente.

I consumi dei ferri da stiro compatti sono di circa 0,50-0,60 euro all’ora; per quelli con caldaia, invece, si parla di 0,45-0,60 euro all’ora. Infine, per quelli più “moderni”, generatori di vapore, i consumi sono di 0,50-0,60 euro all’ora. In media quindi si parla di 0,50 euro all’ora di consumi.

Controlla il ferro da stiro, c’è un dettaglio che ti sta facendo spendere soldi inutili: ecco come risparmiare

Il ferro da stiro è quindi un elettrodomestico molto utile ma che, se usato senza accorgimenti, può far lievitare le bollette della luce. Ci sono infatti semplici cose da fare (che forse non fai) per risparmiare.

Scegli il ferro da stiro in base all’utilizzo che ne dovrai fare e alle esigenze che hai: ad esempio il generatore di vapore va bene se hai tanti panni da stirare; se invece ne hai pochi, preferisci un ferro da stiro classico che però consumi poco (costano di più ma il risparmio in bolletta è evidente). Stira solo i capi di abbigliamento che hanno bisogno di essere stirati: ad esempio le camicie su cui si formano tante pieghe. Dopo aver lavato i panni, stendili in modo che si asciughino senza troppe pieghe: puoi usare un trucco della nonna, di sbatterli per 3 volte. Oppure, ricordati di non stenderli così come li prendi dalla lavatrice ma di dare loro una forma più ordinata. Un altro trucco per avere capi senza pieghe è di lavarli con lavaggi delicati. Stira solo quando hai tanti capi da stirare: in questo modo consumi tutta l’acqua del serbatoio per una sola sessione di stiratura e non necessiterà di essere ricaricato per un secondo riutilizzo. Spegni l’elettrodomestico subito dopo aver finito di utilizzarlo: oppure preferiscine uno “intelligente” che si spenga da solo quando non viene utilizzato per un tot di tempo. Stira nelle ore di scarsa richiesta energetica: di sera oppure nel weekend, soprattutto se hai una tariffa bioraria. Fai la manutenzione del ferro da stiro per tenere le sue prestazioni sempre elevate: il calcare può infatti ridurre l’efficienza dell’elettrodomestico e questo può aumentarne i consumi. Per questo, per prevenire la formazione del calcare, usa sempre acqua decalcificata e svuota l’elettrodomestico una volta finito di stirare. Inoltre, puliscilo ogni tanto con prodotti naturali come l’aceto.

Con questi accorgimenti, utilizzerai il ferro da stiro in modo più consapevole e non avrai sorprese in bolletta.