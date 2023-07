Indovina la star dal vestito: riesci a capire di chi si tratta? Tre alternative e un solo tentativo, mettiti alla prova

Per risolvere il test, bisogna scoprire chi è la donna che indossa l’abito della foto. Si hanno a disposizione tre alternative.

Ci sono fan in grado di riconoscere i propri vip preferiti anche da pochissimi dettagli. Uno sguardo, la forma delle mani o l’acconciatura possono aiutare a scovare l’identità misteriosa in pochi secondi. Il quiz di oggi, però, è molto più complesso da risolvere. L’obiettivo, infatti, è quello di riconoscere il personaggio solo dall’abito.

Per arrivare alla soluzione corretta, si deve fare appello a tutte le proprie capacità. Un grande spirito d’osservazione e una passione radicata per il mondo dello spettacolo possono rappresentare due elementi decisamente favorevoli. Per iniziare a giocare, si deve osservare con attenzione l’immagine in questione. Lo sfondo, lo strascico e il colore dell’abito non vanno sottovalutati. Ovviamente, verranno fornite alcune possibili alternative per evitare che la sfida diventi frustrante e inconcludente.

Chi è la vip misteriosa? La risposta giusta si nasconde dietro a una delle tre alternative

I test d’osservazione sono sempre divertenti, soprattutto quando in gioco ci sono i personaggi del mondo della televisione. Si può giocare da soli, oppure radunare il proprio gruppo di amici per cercare di trovare insieme la risposta finale. Nel caso in questione, si può vedere un bellissimo abito bianco lungo. Presenta uno strascico elegante e raffinato, mentre la forma delle maniche pone pochi dubbi sulla forma: si tratta di un monospalla.

Le alternative tra le quali scegliere sono tre:

Dua Lipa: è una cantante britannica con alle spalle anche diverse esperienze in televisione. Per esempio, nel 2020, ha preso parte alla quarta serata del Festival di Sanremo Penélope Cruz: è un’attrice e modella spagnola. Il suo ultimo film, intitolato Tutto in un giorno, risale al 2022 Giulia Salemi: è una showgirl e conduttrice italiana. Ha preso parte anche alla settima edizione del Grande Fratello Web. Il suo compito era quello di fare da intermediaria tra il programma e i commenti sui social

Si tratta di tre icone di stile indiscusse. Anche se svolgono professioni diverse, non rinunciato mai all’eleganza di un abito ben fatto. Chi tra è la donna nella foto? Dopo aver risposto, sarà possibile passare alla soluzione.

Soluzione

Arrivare alla soluzione non sarà stato semplice. Riconoscere una persona da un abito indossato in un’occasione speciale, infatti, comporta grandi abilità. Si tratta di Giulia Salemi che indossò il vestito al Film Festival di Cannes.

Ha ammesso di essere stata davvero felice dell’esperienza vissuta. Ha rivolto un ringraziamento speciale al team di lavoro che ha reso possibile tutto questo. I suoi sforzi, infatti, si sono rivelati fondamentali. In particolare, ha citato la stilista Veronica, Alessandro Vigilante e la L’Oréal Paris.