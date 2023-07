È arrivato in finale a Saranno Famosi, oggi la sua band suona in tutta Italia: impossibile non riconoscerlo

È stato uno dei protagonisti di Saranno Famosi, la prima edizione di Amici: oggi è fa parte di una band che suona in tutta Italia, lo riconosci?

I palinsesti tv per la nuova stagione sono stati presentati qualche settimana fa e, in mezzo a tante novità, ci sono i graditi ritorni. Su Canale 5 non potrà mancare quello che è divenuto ormai un appuntamento fisso per i telespettatori, che seguono con affetto il talent show da oltre 20 anni. Da quando si chiamava ancora Saranno Famosi. Forse non tutti lo sanno, ma, in origine, era proprio questo il titolo di Amici di Maria De Filippi: ricordate i protagonisti delle prima edizione in assoluto?

Era il maggio del 2002 quando è andata in onda, su Canale 5, la finalissima della prima edizione di Saranno Famosi. E, tra gli allievi che sono giunti allo step finale, c’era anche l’artista in foto. A salire sul gradino più alto del podio fu il cantante Dennis Fantina, ma anche lui è stato uno dei protagonisti più amati e talentuosi. Ecco cosa fa oggi, a distanza di oltre venti anni.

Protagonista assoluto di Saranno Famosi, eccolo oggi dopo oltre 20 anni: impossibile non ricordarlo

La nuova edizione di Amici partirà a settembre (probabilmente da domenica 17) e il pubblico è desideroso di scoprire chi saranno gli allievi che formeranno la classe 2023/2024. In attesa di conoscere tutte le novità, riavvolgiamo il nastro, fino alla primissima classe di Amici, che all’epoca era denominato Saranno Famosi. Nonostante siano trascorsi oltre venti anni, i primi concorrenti della trasmissione di Maria De Filippi sono rimasti nel cuore dei telespettatori, proprio come l’artista in foto. Lo hai riconosciuto?

Si tratta di Andrea Cardillo, cantante e musicista, appena ventenne quando occupava il banco nella scuola di Amici. Un successo straordinario, quello ottenuto dall’artista: la hit Ma dai fu un vero e proprio tormentone nel 2003, ottenendo il disco d’oro. Apparso di recente in tv nel ruolo di giudice nello show musicale All together Now, Andrea continua a fare musica ed è parte degli Audio Magazine.

La band è nata nel 2003 ed è composta da Andrea Cardillo (voce e chitarra), Francesco Carusi (voce e tastiera), Gian Marco Kicco Careddu (batteria), Vittorio Longobardi (basso), Enriquez Sotgiu (percussioni) e Lamine Mbaye (percussioni). Sul canale Instagram ufficiale di Andrea, seguito da oltre 17 mila followers, è possibile trovare immagine e video dei live di cui l’ex di Amici è protagonista, in giro per l’Italia, da solista e con il gruppo. Se lo hai amato durante Saranno famosi, non puoi non seguirlo.