Antonella Clerici e la sua casa da sogno: dove vive la conduttrice

La conduttrice ha scelto negli ultimi anni di cambiare stile di vita e allontanarsi dalla città, per ritrovare una connessione con la natura.

I telespettatori sono abituati a vedere Antonella Clerici alla conduzione di alcuni dei programmi più amati della televisione italiana. Negli ultimi anni, la conduttrice torinese è entrata nelle case degli italiani tutti i giorni con il suo programma “È sempre mezzogiorno“, in cui intrattiene i telespettatori con ricette, cuochi e ospiti sempre diversi.

Lo studio del programma ricorda un bosco fantastico. Ci sono alberi giganti, fiori colorati e animali di tutti i tipi. Lo studio sembra rispecchiare la passione della conduttrice per la natura. Forse non tutti i suoi telespettatori lo sanno, ma la conduttrice ha fatto della natura incontaminata anche la sua residenza. Se la maggior parte delle celebrità vive nelle affollate metropoli, in lussuosi appartamenti ai piani altri di palazzi e grattacieli, la Clerici ha scelto di vivere in aperta campagna.

“Ho cambiato stile di vita”: Antonella Clerici ha abbandonato la città

Antonella Clerici ha la fortuna di vivere in una splendida tenuta immersa nel bosco piemontese. Prima di tornare alla frenesia del lavoro, Antonella si concede momenti di pace e tranquillità, godendosi la meravigliosa natura che la circonda.

La tenuta in campagna rappresenta per Antonella un luogo di autentico contatto con la natura. La conduttrice, in un’intervista dello scorso anno al quotidiano “Gente”, ha dichiarato che vivere in questo ambiente incontaminato le ha insegnato a rispettare i ritmi naturali e a rallentare.

“Ho imparato a riconoscere il passaggio delle stagioni guardando le ombre delle foglie. Stare qui, circondata da un bosco, a contatto con gli animali, mi rigenera. Mi dà la giusta energia per ripartiremo una una stagione in tv”.

Nella sua tenuta, Antonella ha anche trovato uno spazio per coltivare passione per l’orticultura. Parlando dell’orto biologico che si estende nei pressi della casa, la conduttrice ha dichiarato: “È bello osservare la generosità con cui ci ripaga la natura, con cui suoi frutti e i suoi fiori”.

Nella stessa intervista, la conduttrice racconta che la decisione di trasferirsi nella villa in campagna è avvenuta dopo l’incontro con il suo attuale compagno, Vittorio Garrone. “Quando l’ho conosciuto fa ho fatto una scelta. Ho cambiato la città e i ritmi della mia vita. Volevo coltivare la nostra coppia e trascorrere più tempo con Maelle“. Nella villa immersa nel bosco, infatti, vive anche la giovane Maelle, che oggi ha 14 anni ed è nata dalla relazione tra Antonella Clerici e l’ex compagno Eddy Mertens.