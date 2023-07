Il rossetto che ogni donna dovrebbe avere in borsa se si vive una vita frenetica: costa meno di 4 euro e dura tutto il giorno

Un rossetto liquido che dura per ora senza rovinarsi, nonostante il suo costo molto conveniente la qualità risulta ottima.

Per avere un aspetto ottimale, oltre ad applicare la crema solare e il mascara è importante utilizzare un buon rossetto. Queste combinazioni riescono a donare al proprio look delle sfumature più interessanti, in particolare il viso appare più luminoso grazie ai lineamenti che vengono accentuati al meglio.

Inoltre è risaputo che il rossetto in generale è un cosmetico con record di vendita, nonostante abbiano avuto un calo qualche anno fa. Questo perché rappresentano un classico per chi ama il make-up, perché sono visti come un simbolo d’identità personale. Nonostante le nuove tendenze i rossetti opachi si confermano i migliori soprattutto nei periodi estivi, poiché sono molto più duraturi. In questo articolo ti consigliamo un perfetto di buona qualità, ma che non peserà sul tuo portafoglio.

Il rossetto opaco per l’estate

I rossetti opachi presentano molti vantaggi tra cui la lunga durata, fondamentale nei periodi caldi in cui il trucco inizia a sciogliersi facilmente. Questo ovviamente vuole dire che non sarà necessario riapplicare in maniera frequente il tuo trucco, inoltre l’opacità riesce a fornire la giusta uniformità.

Rispetto ad altri rossetti lasciano una texture asciutta, ma in questo modo non risultano appiccicosi. Presentano anche una buona pigmentazione che fornisce la giusta intensità di colore. Inoltre se si vuole donare un tocco in più si può aggiungere il rossetto nella parte del contorno, in questo modo si esalterà il volume delle labbra.

Il rossetto opaco che ti consigliamo oggi si trova su Amazon e ha un costo minore di 4 euro. Il brand è Rimmel London e presenta un colore intenso semitrasparente. Presenta una formula con olio di cocco e vitamina E, in questo modo si proteggono per bene le labbra. Ha un’ottima aderenza alla pelle e una vasta gamma di colori.

Oltre al rossetto della Rimmel esiste un altro brand molto conveniente, ovvero l’opzione di Maybelline New York Superstay. Si presenta in formato liquido con un applicatore a forma di freccia, inoltre non si screpola facilmente. Essenzialmente si tratta di una varietà di rossetti a lunga tenuta, infatti presenta più di 20 sfumature.

Il colore a cui facciamo riferimento è l’ombra 117 Ground Breaker. La nuance è rossa ed è perfetta da usare durante tutto l’anno, poiché dona una personalità unica. Intenso, resistente e impermeabile, presenta tutte le caratteristiche per essere definito il rossetto perfetto.