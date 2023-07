Giulia Salemi in vacanza con un outfit molto particolare: top a forma di fiocco e gonna lunga

Giulia Salemi suggerisce il look perfetto per l’estate: top con maxi fiocco e gonna lunga colorata, l’outfit elegante ed originale.

Una carriera in continua ascesa, quella di Giulia Salemi, che, dopo essere diventata una delle influencer più famose del web, si è ritagliata il suo spazio (sempre più notevole) anche in tv. Solare e super spigliata, la modella italo-persiana se l’è cavata benissimo nei panni di “regina dei social” nel corso dell’ultima edizione del GF Vip e, con ogni probabilità, ricoprirà l’inedito ruolo anche il prossimo settembre. Nel frattempo, Giulia continua ad interagire col suo vasto pubblico attraverso Instagram, dove condivide diverse foto e video delle sue giornate.

Dagli shooting di lavoro agli attimi di vita quotidiana col suo amato Pierpaolo Pretelli e non mancano, ovviamente, i suoi outfit. Appassionata di moda e make up, la Salemi ama condividere con i fan i suoi look, mai banali e super versatili. Dai jeans larghi agli abiti da sera, l’ex gieffina spazia dai look più casual a quelli extra eleganti, lasciando tutti senza fiato con le sue scelte originali. Come accaduto qualche giorno fa, quando, durante la vacanza, Giulia ha colpito tutti o, meglio, lo ha fatto il top con maxi fiocco che ha scelto di indossare. In seguito i dettagli.

Top con fiocco e gonna lunga: l’outfit di Giulia Salemi piace a tutte

Le fashion addicted sanno che dal profilo di Giulia Salemi arrivano sempre preziosi suggerimenti in fatto di stile. Che si tratti di un abito o di un nuovo rossetto, l’influencer è sempre sul pezzo quando si tratta di moda e tendenze. E, nelle scorse ore, ha colpito tutti con la scelta del suo outfit estivo, attraverso cui ha dimostrato di non aver paura di osare.

Per una delle serate trascorse a Mykonos con Pierpaolo e altri amici, Giulia ha optato per un top caratterizzato da un enorme fiocco nella parte frontale. Un capo originale, total black, ma la Salemi ha dato un tocco di colore super strong con la gonna che ha scelto di abbinare al top crop.

Il look è stato completato con una gonna lunga color fucsia acceso, in raso, che ha letteralmente illuminato l’outfit proposto dalla conduttrice per la sua serata greca. Make up impeccabile e capelli raccolti, una scelta chic e furba per combattere il caldo estivo senza rinunciare allo stile. Un look semplice ma allo stesso tempo notevole, che crea un mix di sensualità ed eleganza: Giulia, come sempre, non sbaglia un colpo.