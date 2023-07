L’abito Versace di Alessia Marcuzzi lascia la schiena scoperta e conquista Instagram

Alessia Marcuzzi incanta tutti con un abito nero Versace meraviglioso, la maxi scollatura sulla schiena è super sensuale e il dettaglio e ancora più sexy. La conduttrice fa il boom di like.

Alessia Marcuzzi ha sorpreso i suoi followers sfoggiando un abito stupendo e molto sensuale. La foto sui social, infatti, ha ricevuto in poco tempo moltissimi like e commenti, di cui sono quasi tutti complimenti.

La bella show girl a cinquant’anni non ha davvero nulla da invidiare a colleghe più giovani, è in perfetta forma ed è sicuramente una delle donne più eleganti del mondo dello spettacolo.

Alessia Marcuzzi sensuale ed elegante con l’abito nero Versace

Alessia Marcuzzi quest’estate ci sta regalando degli outfit che sono uno più bello di un altro. La conduttrice di Boomerissima dimostra così di essere una donna di gran classe che ha davvero stile da vendere.

E con questo abito nero Versace ha letteralmente conquistato tutti. Come si vede dall’immagine il modello ha una max scollatura davvero sensuale dietro la schiena. L’abito scende morbido e lascia scoperta tutta la schiena.

C’è poi un dettaglio che è impossibile non notare, una fibbietta oro che si trova proprio sul fondoschiena, un particolare davvero molto sexy. La foto di Alessia Marcuzzi in questo splendido abito nero Versace ha ricevuto molti like e commenti, in tanti si sono complimentati per la sua eleganza a il grande charme. C’è poi chi ha notato una forma fisica sorprendente e perfetta.

Non sono mancati commenti sul gossip. Recentemente Alessia Marcuzzi è tornata al centro dell’attenzione della cronaca rosa per una presunta vicinanza a Stefano De Martino. Lei e lo show man si sono seduti vicini alla presentazione del nuovo palinsesto Rai, tenutasi all’Auditorium di Napoli, e sono apparsi molto affiatati.

Una vicinanza ritrovata proprio quando Stefano non indossava più la fede, motivo per cui è subito impazzito il gossip tornando a parlare di una possibile nuova relazione tra lo show man e la conduttrice. Gossip che era già nato nel 2020 quando si iniziò a parlare di una possibile relazione extraconiugale tra i due.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Anche all’epoca Alessia Marcuzzi preferì non commentare i gossip sul suo conto, spiegando che sa bene come il gossip purtroppo faccia parte del suo lavoro. Ad ogni modo, cronaca rosa a parte, la Marcuzzi dimostra sempre di essere in gran forma e con questo vestito nero ha lasciato tutti a bocca aperta.