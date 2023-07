Miriam Leone, in questi scatti ci sono 4 differenze: le riesci a trovare?

Due bellissime foto di Miriam Leon che sembrano uguali in tutto e per tutto: in realtà hanno 4 dettagli differenti, sapresti trovarli?

Se fai parte di coloro che amano mettere alla prova se stessi per scoprire fin dove si spingono le loro capacità, con questo test troverai pane per i tuoi denti. Si tratta di un test visivo e, se sei solito cimentarti in questo tipo di giochi, saprai certamente che la chiave per risolverli sta soprattutto nella concentrazione.

Sono davvero pochissimi quelli in grado di osservare attentamente un’immagine in ogni suo minimo dettaglio: quasi sempre l’abitudine ad andare sempre di corsa, tipica di questa società frenetica, induce a non prestare la giusta attenzione a ciò che si ha davanti agli occhi.

Sarebbe importante, invece, cercare di affinare la propria attitudine all’analisi e uno dei modi migliori per riuscirci è allenarsi con le immagini, anche per sviluppare la propensione al ragionamento. Perciò, che ne dici di provare a superare questo quiz che ha come protagonista l’affascinante Miriam Leone?

Noti le 4 differenze in queste foto di Miriam Leone? Se hai l’occhio di falco riesci a scovarle tutte

Nei due scatti dell’ex Miss Italia la vediamo come sempre in tutto il suo splendore e tanta bellezza potrebbe distrarre, perciò attenzione. Ci sono 4 dettagli apparentemente invisibili che richiedono molta calma e concentrazione per essere notati: ritagliati qualche minuto di relax e, solo quando sarai completamente libero da distrazioni di ogni sorta, inizia a scandagliare ogni angolo delle immagini. Appena pensi di aver trovato le risposte, scorri in basso per confrontarle con la soluzione corretta.

Nella B sono stati cerchiati i particolari che mancano rispetto alla foto A in cui la splendida Miriam indossa molti gioielli. Passiamo in rassegna ad uno ad uno i punti da rilevare:

né all’orecchio destro né a quello sinistro ci sono gli orecchini come nell’immagine A

le due collane non hanno i ciondoli che invece sono presenti nell’immagine A

Avevi notato le differenze? Se sì, complimenti sinceri per la tua acutezza: certamente sarai un ottimo osservatore anche nella vita pratica e da te c’è solo da imparare! Se non dovesse essere andata così bene, invece, non restarci male perché è solo questione di esercizio: prova a superare qualche altro quiz simile e in breve tempo diventerai imbattibile.