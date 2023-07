Antonella Clerici: “Un super autunno 2023”, il ritorno attesissimo dal pubblico, le date

E’ ufficiale, la conduttrice farà il suo ritorno sul piccolo schermo, ma con qualche piccola novità. Scopriamo insieme i dettagli.

Antonella Clerici è senza ombra di dubbio una della conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico complice la sua simpatia e il suo carisma che nel corso degli anni hanno conquistato milioni di telespettatori. E’ stata lei ad introdurre il genere culinario sul piccolo schermo con La Prova del cuoco, una sfida sulla quale molti non avevano scommesso e invece nel giro di poco tempo il programma è diventato uno dei più seguiti della Rai. Non è un caso che sia andato in onda per quasi venti anni.

Nel 2018 però la conduttrice ha deciso di fare le valigie per intraprendere altri progetti lavorativi e al suo posto è subentrata Elisa Isoardi, rimasta al timone dello show culinario per ben due anni, fino alla sua cancellazione a causa dei bassi ascolti. Ora invece la cinquantanovenne è alle prese con E’ sempre mezzogiorno, un altro programma gastronomico basato in parte sul format de La Prova del cuoco.

Anche qui alcuni professionisti del mestiere si cimentano nella preparazione di deliziosi manicaretti super gustosi. Non mancano nemmeno gli ospiti d’eccezione che si fermano nello studio della conduttrice per fare due chiacchiere. Ogni puntata prevede anche dei giochi telefonici, una della parti più divertenti e accattivanti del programma, che è stato ufficialmente rinnovato per una quarta stagione. Ma non è finita qui perché ad Antonella è stata assegnata la conduzione di un altro grande show.

Il ritorno di Antonella

Nelle ultime settimane ci sono state diverse speculazioni che vedevano Antonella fuori dal palinsesto Rai, soprattutto dopo i repentini cambiamenti avvenuti all’interno dell’azienda, che ha visto l’uscita di scena di diversi conduttori come Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata.

La Clerici però tornerà alla guida di E’ sempre mezzogiorno, una notizia che ha annunciato anche sul proprio profilo social, dove conta quasi un milione di followers. La conduttrice ne ha approfittato per annunciare che la prima puntata della quarta stagione del noto show culinario andrà in onda lunedì 11 settembre, ma c’è una novità.

Infatti la nativa di Legnano prenderà le redini di un altro programma, The Voice Kids, riconfermato per una seconda stagione. Si tratta di uno spin-off di The Voice Italy ma stavolta a cimentarsi nel canto saranno i più piccoli, che hanno un’età compresa tra i 7 e i 14 anni. Il talent prenderà il via venerdì 24 novembre e vedrà in giuria tre volti noti della versione Senior, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè con l’aggiunta di una new entry, Elettra Lamborghini.