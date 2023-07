Carlo Conti, che scippo a Signorini: arruolati 4 super vipponi su Raiuno

Volto di punta della Rai, Carlo Conti si prepara a fronteggiare una nuova stagione tv. Per Tale e quale ha arruolato ben 4 ex super Vipponi.

Tale e Quale Show 2023, è tra i programmi accreditati che i vertici Rai hanno confermato per la prossima stagione tv. Il consolidato format, giunto alla sua tredicesima edizione, inizierà il 22 Settembre e si annuncia esplosivo e ricco di colpi di scena.

Del resto le repliche di Tale e quale in onda in questi giorni si confermano un successo e stanno riscuotendo dati d’ascolto rilevanti. Carlo Conti sta lavorando dietro le quinte del format per dare al programma una nuova veste: più innovativa e divertente per questo non mancheranno le novità.

Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio reduce dalla parentesi al serale di Amici, sono stati confermati come giurati. Del resto anche i loro commenti danno al programma ironia e divertimento. La vera novità della prossima stagione sarà soprattutto il cast che anche quest’anno si annuncia eccezionale.

Conti e i suoi autori hanno infatti puntato su personaggi che hanno un certo eco mediatico, ma anche social e che sono pronti a mettersi in gioco. Quel che stupisce è che il conduttore de I migliori anni ha detto si a ben 4 ex Vipponi: personaggi reduci, in modo diverso, dall’intensa esperienza del GFVIP.

E se per Milly Carlucci nessun ex volto di reality può accedere a Ballando con le stelle, Carlo Conti è di diversa opinione. Sul palco della prossima edizione di Tale e quale show ci saranno Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e Ginevra Lamborghini ex gieffini.

Poi direttamente dall’Isola dei Famosi arriverà Cristina Scuccia, ex Suor Cristina. A completare il cast: Jasmine Rotolo, figlia Stefania Rotolo, Ilaria Mongiovì, interprete d’Esmeralda a teatro. E ancora Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor, e Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani 2021, e infine Scialpi. Presenti fuori gara anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che si presteranno a nuove e divertenti esibizioni.

Carlo Conti punta alle quota rosa per Tale e quale show 2023

Sul suo profilo Instagram Carlo Conti ha reso noti i nomi dei prossimi protagonisti di Tale e quale show 2023. Il conduttore ha puntato su ben 6 donne reduci d’altri reality, ma anche gran parte del parterre maschile è noto al pubblico. Scegliere ex Vipponi e non solo non è del tutto casuale e per il conduttore sembra vincente.

La Lamborghini, che recentemente ha debuttato come cantante, ma anche Alex Belli sono personaggi di carattere e di talento e possono dare al format vivacità. Conti è certo che anche quest’anno Tale e quale sarà un successo: la formula è vincente e il fatto che sia giunta alla 13esima edizione n’è la dimostrazione.