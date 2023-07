Giulia De Lellis, clamorosa novità: l’influencer non si ferma più, il ritorno in tv è una bomba

Giulia De Lellis torna in televisione, è un periodo d’oro per l’influencer che oltre alle attività imprenditoriali e pubblicitarie adesso avrà anche un programma da condurre.

Presto rivedremo Giulia De Lellis in televisione, l’ex volto di Uomini e Donne ed ex gieffina di strada ne ha fatta davvero tanta e oggi ha un grande successo.

Per lei c’è un programma nuovo, una bella esperienza che la farà crescere ancora di più nel mondo dello spettacolo. E ora che si sta godendo le vacanze sarà al settimo cielo di questa novità.

Giulia De Lellis torna in televisione, in quale programma la vedremo

La carriera televisiva di Giulia De Lellis non si ferma più, la giovane influencer tornerà a condurre un programma in televisione. Una grande soddisfazione per la ragazza che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Uomini e Donne.

Di strada ne ha fatta davvero tanta e oggi è anche una conduttrice. Rivedremo Giulia De Lellis a novembre su Real Time con un programma del tutto nuovo. Il format si chiama “Amore alla prova – la crisi del settimo anno“, un riadattamento di un programma australiano.

Nel programma vedremo le storie di alcune coppie in difficoltà, proprio perché stanno attraversando la famosa crisi del settimo anno. Nel format australiano i vari partener vengono scambiati e vivranno separati per quattordici giorni, non ci sono regole da rispettare. Al termine di quest’esperienza le coppie si riuniranno e dovranno decidere se uscire assieme dal programma o separarsi. Un’idea che ricorda un po’ anche Temptation Island.

In Australia ha registrato ascolti ottimi e adesso in Italia sarà Giulia De Lellis a guidare il nuovo programma. L’ex volto di Uomini e Donne non è la prima volta che conduce un programma su Real Time, la rete crede in lei dunque e le ha dato ancora fiducia. A dimostrazione che la De Lellis piace al pubblico e il suo personaggio funziona.

Del resto quando ha partecipato a Uomini e Donne era amatissima e tutt’oggi il suo profilo Instagram è seguitissimo. L’influencer in questo momento si sta godendo le vacanze, è volata in Grecia con delle amiche dove tra un bagno e l’altro ha trovato il tempo di posare per qualche shooting pubblicitario. Non si sa dove trascorrerà il resto delle sue vacanze e con chi. Recentemente si era detto che fosse tornata single, se così fosse potrebbe incontrare un nuovo amore proprio quest’estate. Staremo a vedere.