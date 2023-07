Cattivi odori per il caldo? I trucchi per rendere le scarpe sempre profumate

Estate e caldo, come tenere lontani i cattivi odori dalle scarpe: i trucchi (infallibili) per risolvere questo fastidioso problema.

Mare, sole, vacanze e relax. L’estate è la stagione preferita di tantissime persone, ma, in mezzo a tanti pro, si nascondono diverse insidie. Prima tra tutti l’eccessiva sudorazione, che può dare vita a un bel po’ di problemi fastidiosi, come il cattivo odore delle scarpe.

Lo spazio piccolo e ristretto delle calzature diventa un vero e proprio ricettacolo di batteri, che sono soliti formarsi in ambienti caldi e umidi. Batteri che, inevitabilmente, favoriscono l’insorgenza di cattivi odori: come risolvere il problema?

Anche in questo caso esistono diversi rimedi naturali che ti consentono di dire addio alla puzza delle scarpe in poche e semplici mosse. Avrai bisogno di prodotti al 100% naturali, che avrai senz’altro a casa, per mettere in atto questi trucchetti furbissimi: risparmierai tempo e fatica, ecco cosa devi fare.

Come neutralizzare i cattivi odori delle scarpe quando fa troppo caldo: i rimedi naturali

Il lavaggio delle scarpe diventa uno step fondamentale, soprattutto in estate. Che sia a mano o in lavatrice (con un programma di lavaggio breve, per delicati), detergere e igienizzare le calzature quando fa caldo è estremamente importante. Così come è importante farle asciugare al meglio prima di indossarle: è la regola numero uno contro i cattivi odori e le muffe. Esistono metodi alternativi per avere scarpe profumatissime anche senza utilizzare il comune detersivo per bucato. La risposta è sì.

Anche per risolvere questo problema puoi servirti di uno dei ‘jolly’ delle casalinghe, il bicarbonato di sodio. Si tratta di uno degli alleati principali per le pulizie di casa, perché si rivela prezioso per sgrassare ed igienizzare una vasta quantità di tessuti e superfici. Ed è ottimo anche per dire addio alla puzza delle scarpe.

Ti basta cospargere un paio di cucchiaini di prodotto all’interno della scarpa e lasciare agire il più possibile, anche tutta la notte. Con uno spazzolino, aiutati a rimuovere i residui di bicarbonato e il gioco sarà fatto. Lo stesso procedimento è attuabile anche con l’amido di mais, anche esso efficace contro i cattivi odori. E l’aceto?

Oltre a insaporire i nostri pasti, l’aceto è un altro grande amico nelle faccende domestiche, ottimo per neutralizzare gli odori spiacevoli. Bagna un panno pulito con dell’aceto e strofinalo all’interno delle calzature: insieme alla puzza, spariranno anche macchie e aloni. Ultima chicca: quando non le utilizzi, inserisci all’interno delle scarpe bucce di agrumi (limoni e arance su tutti), che fungeranno da profumatori naturali.