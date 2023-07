Valigia perfetta per le vacanze: 13 trucchi per non dimenticare niente

Fare la valigia può essere una seccatura quando si parte per le vacanze, quindi è meglio sfruttare dei trucchi per evitare problemi dopo.

C’è sempre chi dimentica qualche prodotto a casa, chi invece non riesce a far entrare tutto, chi ricorda il giorno della partenza di aver bisogno di altro.

Tutte cose che capitano a tutti, per questo la valigia va fatta seguendo uno schema preciso che offre la possibilità di viaggiare sereni e anche leggeri.

Come preparare la valigia

Il problema maggiore oggi sono gli spazi, le vacanze a meno che non vengono fatte in auto, richiedono una certa dose di adattamento. Anche per chi si sposta in treno una valigia gigante da sollevare non è il massimo. Senza considerare poi chi invece viaggia in aereo dove bisogna pagare ogni aggiunta e la capacità di far entrare tutto in un piccolo trolley è questione di vita.

Il primo consiglio fondamentale è fare una lista, pensare di buttare abiti a caso nella borsa non funziona. È importate poi sistemare tutto sul letto, sia la borsa da riempire che tutto ciò che dovete posizionare, avrete in questo modo una visuale chiara. Attenzione alla valigia che portate, meglio sceglierne una molto leggera e comoda da trasportare ma anche robusta.

Le cose da non dimenticare mai sono accappatoio, leggero e sottile e asciugamani se andate in un luogo che non li fornisce. La parola d’ordine è ottimizzare lo spazio quindi ad esempio se portate delle scarpe di ricambio utilizzatele per posizionare all’interno i calzini. Usate ogni spazio, non pensate di avere tutto in modo perfetto perché probabilmente avanzeranno dei buchi, riempiteli arrotolando o piegando altre cose. Per tenere ferme le camicie inserite le cinture nel collo, così non arriveranno totalmente distrutte.

Ovviamente niente scatole perché ingombrano e se portate dei flaconi questi devono essere piccoli (entro i 100 ml se viaggiate in aereo) e chiusi con lo scotch altrimenti rischiano di aprirsi durante il viaggio. Se volete portare dei libri meglio un ebook reader che ingombra meno e non dimenticate mai di pesare la valigia, sulla bilancia o con un pesa valigie apposito.

Uno zaino o comunque una borsa a parte con le cose essenziali torna molto utile, portate sempre la graffetta per aprire il telefono e soprattutto fate una lista degli indispensabili da portare in viaggio così eviterete di dimenticare a casa le cose più importanti, i vestiti potete recuperarli ma soldi e documenti no, quindi attenzione.