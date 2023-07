Tutti i pericoli dei costumi che non conosci: perché alcuni di questi sono pericolosissimi

Ci sono alcuni pericoli nei costumi da bagno che vengono ampiamente sottovalutati poiché sono in pochi a conoscerli.

Questi capi d’abbigliamento nascondono tante insidie, non solo per i materiali di cui sono costituiti ma anche per alcuni elementi propri dei costumi che da un lato aiutano e dall’altro invece sono solo pericolosi.

I costumi da bagno trattengono molta umidità, quindi di base il pericolo maggiore da considerare è quello della diffusione di germi e batteri che trovano vita felice nel tessuto bagnato.

Costumi: i pericoli da non sottovalutare

Per i costumi maschili la caratteristica principale, che li differenzia anche da quelli femminili, è la presenza di una rete interna. La presenza di questa è per una questione di comfort e comodità per i genitali maschili e in particolare per evitare danni. Tuttavia è proprio la rete a poter causare problemi, tanto negli uomini adulti quanto nei bambini.

La rete quando si fa il bagno infatti serve anche a far traspirare la pelle, il problema però è che alla fine si attacca direttamente alla cute e può agevolare il rischio di infezione. Le retine particolarmente strette inoltre sono dannose perché non lasciano traspirare bene l’aria, quindi aggravano questo problema. Il tutto senza considerare che anche dal punto di vista meccanico una rete che strofina continuamente su una zona intima e delicata, non è il massimo. La pelle in questa parte del corpo può infiammarsi facilmente, generare irritazioni e infiammazioni ma anche infezioni importanti.

Senza considerare poi che quando ci si siede sulla spiaggia ed entra la sabbia diventa una sorta di carta abrasiva. Il pantalone non è aderente a sufficienza per evitare che penetri all’interno la sabbia ma poi la retina la blocca e non la fa fuoriuscire, andando a strofinare direttamente sui genitali. Il costume femminile invece è aderente quindi la sabbia difficilmente riesce a entrare, chi sceglie slip o costumi aderenti maschili non ha questi problemi.

Per questo motivo infatti molte persone utilizzano uno slip al di sotto del costume. Se da un lato però questo risolve il problema esposizione dei getinali per graffi e infiammazioni, peggiora la questione infezioni. Gli slip sono di cotone e non sono di un tessuto leggero che si asciuga in fretta come quello con cui vengono progettati i costumi, questo vuol dire che la persona resterà con questo costume bagnato a lungo, cosa che non fa che peggiorare la proliferazione dei batteri al suo interno.