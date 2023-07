Ballando con le Stelle, dopo le polemiche dello scorso anno Lucarelli verso il clamoroso addio: “Milly non la vuole”

Giurata di Ballando con le stelle dal 2016 Selvaggia Lucarelli ha un ruolo decisamente scomodo nello show: “Anche Milly non la vuole”.

Come consueto Ballando con le stelle tornerà in onda in autunno. Format di punta della Rai sarà ancora condotto da Milly Carlucci coadiuvata dalla storica giuria. Nonostante le polemiche dello scorso anno anche Selvaggia Lucarelli tornerà a sedere sul tavolo dei giurati.

La giornalista non ha riscosso ampi consensi ma il suo ruolo è determinante per alimentare e vivacizzare il programma. I commenti schietti e pungenti di Selvaggia possono non piacere e spesso hanno ricevuto le critiche anche degli altri giurati, ma è palese che la sua presenza piace al pubblico.

In questi giorni Milly Carlucci e il suo staff sono al lavoro per dare all’ennesima edizione di Ballando con le stelle un’immagine vincente. Il talent è sempre stato leader negli ascolti e le polemiche create da Selvaggia hanno aiutato ad intrattenere i telespettatori. In più occasioni la conduttrice è apparsa ostile alla giurata e ha provato a trattenere i suoi exploit. Sembra infatti che Milly non approvi la conferma della Lucarelli e stia facendo di tutto per renderle il lavoro non facile. L’esperto tv e gossip David Maggio ha intercettato la Carlucci e le ha chiesto informazioni in merito al cast di Ballando con le stelle 2023.

Tra i nomi palpabili del futuro cast del talent c’è anche quello di Barbara D’Urso, svincolata dagli impegni Mediaset. Per l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarebbe il momento adatto per partecipare a Ballando. Sulle pagine di Chi la D’Urso ha smentito qualsiasi possibile contatto con la dirigenza Rai, mentre la Carlucci è apparsa più vaga. Certo è che la presenza di Barbara sulla pista di Ballando potrebbe creare qualche problema a Selvaggia visto che fra le due non corre buon sangue. Tuttavia Milly non ha dato risposte certe ha solo ribadito d’essere concentrata sulla definizione del cast.

Milly Carlucci: “Nessuna conferma: prima il cast”

A Davide Maggio, Milly Carlucci ha affermato che ad oggi non ci sono conferme ufficiali neanche in merito alla giuria. E anche se Selvaggia Lucarelli ha dato per certa la sua presenza la conduttrice di Ballando con le stelle non sembra essere della stessa opinione. Milly oggi è concentrata sulla scelta del cast che a quanto pare riserva qualche sorpresa.

E’ certo che dopo tanti anni di messa in onda Ballando con le stelle si conferma una colonna della Rai ed è un appuntamento, divertente e mai scontato. Milly non esclude di far ballare un giorno anche il cavallo di viale Mazzini: “Non sai che gli animali sanno ballare?” Ha dichiarato divertita la conduttrice.