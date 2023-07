Ogni quanto lavare gli indumenti per evitare accumulo di germi e batteri: la lista capo per capo

Ogni capo va lavato in modo apposito secondo una cadenza precisa per evitare la proliferazione di germi e batteri.

Biancheria, abiti, prodotti per la casa non vanno lavati allo stesso modo o con la stessa frequenza, per ognuno bisogna calcolare i tempi d’uso ma anche i gradi della lavatrice, il tipo di prodotto da utilizzare ecc.

In questo modo si riesce a preservare non solo il capo stesso e la sua durata ma anche l’igiene generale che è fondamentale.

Ogni quanto lavare i capi

Ci sono delle idee generali di ognuno, date dalla conoscenza e anche dalle abitudini e poi ci sono le verifiche che si basano effettivamente su delle prove scientifiche, le più importanti. Secondo il centro americano di dermatologia c’è uno schema preciso a cui attenersi. Queste informazioni sono diventate virali su internet dando seguito anche ad un acceso dibattito.

È ovvio che ogni indicazione è sempre relativa perché per i capi tutto dipende dall’uso. Persone che sudano molto o che fanno un lavoro che richiede grande impegno dal punto di vista fisico, dovranno prediligere un lavaggio frequente. Persone che invece si spostano poco a piedi e che comunque non tendono a indossare lo stesso capo per molte ore possono sicuramente valutare delle alternative.

I pigiami estivi non vanno lavati con la stessa frequenza di quelli invernali, come le lenzuola in estate rispetto all’inverno. Nel periodo estivo siamo più scoperti, sudiamo di più e quindi è giusto lavare tutto con una certa frequenza.

La cosa importante è lavare il giusto, senza eccedere o con prodotti troppo aggressivi, altrimenti si rischia di rovinare il capo. Lavarli poco però espone a infezioni e problemi della pelle, quindi la verità è nel mezzo. In media ci sono alcuni prodotti che vanno lavati dopo un giorno di utilizzo come biancheria intima, calze, collant, leggings e prodotti che si usano per lo sport. Questo è da fare sia che appaiano sporchi che siano perfettamente puliti.

In questi capi si accumulano batteri, sudore e anche pericoli come lo staphulococcus aureus che è molto pericoloso, causa infezioni importanti e si contrae facilmente. La cosa da non fare, quando si lavano i capi, è lasciarli umidi o indossarli subito dopo.

Per quanto riguarda giacche, cappotti e simili va bene lavarli anche una volta al mese perché non toccano la pelle, se poi siete persone che sudano molto e la giacca si sporca ovviamente anche con più frequenza magari due volte in un mese o tre. Per i jeans e i pantaloni sicuramente non è necessario lavarli tutti i giorni, tutto dipende dallo stile di vita, una volta a settimana può andare bene.