Emma Marrone, al top con i jeans cargo: quanto costano quelli indossati al Tim Summer Hits

Emma Marrone sfoggia un paio di jeans che costano una fortuna, da non credere alla cifra che ha speso la cantante pugliese: anche lei non bada davvero a spese se qualcosa le piace.

Emma Marrone ha indossato un paio di jeans molto trendy e alla moda, peccato che il prezzo non è assolutamente alla portata di tutti e dunque è un modello che la maggior parte delle persone non può sicuramente permettersi.

La cantante pugliese ha uno stile molto originale ed eclettico, capita che vesta elegantissima, che sfoggi look più giovanili e trendy o che preferisca qualcosa di super sexy. I jeans che ha indossato in quest’occasione sono molto fashion e di tendenza, ma il prezzo è stellare.

Quanto costano i jeans cargo di Emma Marrone, la cantante ha speso una fortuna

Emma Marrone non ha badato a spese per comprare i jeans che ha sfoggiato al Tim Summer Hits. La cantante pugliese è arrivata sul palco con un modello cargo patchwork davvero molto trendy e alla moda.

Sopra ha indossato un giubbotto over size nero con un toppino nero. Il modello di jeans con tasconi laterali, a vita alta e un po’ largo arriva direttamente dagli anni 2000, epoca in cui questo stile era di tendenza. Con Emma Marrone sono tornati di moda, peccato solo che il modello da lei sfoggiato ha un costo di 975 euro.

I jeans indossati da Emma Marrone sono della maison Marine Serre e praticamente costano quasi 1000 euro. Motivo per cui questo modello non è alla portata di tutti. La cantante pugliese è molto attenta alla moda e anche lei quando si tratta di abbigliamento non bada a spese.

Del resto se non acquista lei o altri personaggi famosi un paio di jeans che costano così tanto, chi mai dovrebbe? Il look di Emma è stato molto apprezzato, la cantante quest’estate ha partecipato praticamente a tutti i festival che si sono tenuti in Italia, viaggiando moltissimo e sfoggiando sempre dei look originali e talvolta anche sensuali.

Ora che gli impegni lavorativi sono finiti bisognerà capire dove deciderà di godersi il meritato riposo. Potrebbe scegliere di fare qualche giorno di vacanza con la madre e il fratello e poi con qualche amico. La Marrone, infatti, è single da un po’ e a meno che non sono cambiate le cose negli ultimi giorni, dovrebbe esserlo ancora. Magari questa è l’estate giusta per trovare l’amore. Staremo a vedere.