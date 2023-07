Fuga dal GF, altro clamoroso “no” per Alfonso Signorini: così la famosa attrice snobba l’invito

Problemi al Grande Fratello ancora prima che inizi, la famosa attrice ha detto ‘no’ ad Alfonso Signorini, non ha assolutamente intenzione di partecipare al programma.

Una famosa attrice avrebbe rifiutato l’invito di Alfonso Signorini di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello. Un’altra grana per il conduttore che ha dovuto già fronteggiare un ‘no’ categorico.

L’attrice ha spiegato che non è assolutamente nelle sue intenzioni prendere parte al programma, pare che l’offerta sia arrivata perché Pier Silvio Berlusconi vuole portare personaggi di un certo livello per dare uno spessore un po’ più culturale al programma.

Attrice rifiuta invito al Grande Fratello, ancora problemi per Alfonso Signorini

Pier Sivlio Berlusconi continua la sua crociata contro il trash e pare che voglia dare una veste diversa anche al Grande Fratello. Per questo vorrebbe alcuni personaggi più di spessore tra i concorrenti e si era detto che Claudia Gerini potesse essere una scelta.

Ma l’attrice, direttamente dalle vacanze che sta trascorrendo a Bali, ha smentito categoricamente questa notizia. La Gerini ha spiegato che non sapeva assolutamente che il programma fosse interessato a lei e che sebbene la cosa la lusinghi, non ha alcuna intenzione di partecipare al reality.

“No, non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito”, queste le parole di Claudia Gerini in un’intervista a Tag 24. L’attrice ha spiegato che non riuscirebbe a stare troppo lontana da casa. Ha compreso l’intenzione di dare un taglio diverso al programma, ma lei non ne prenderà parte.

E così Alfonso Signorini si trova a dover fronteggiare un altro no. Il conduttore, infatti, pare che abbia già avuto un rifiuto su una prima lista presentata a Pier Silvio Berlusconi. E’ noto che l’AD Mediaset sta portando avanti una vera e propria rivoluzione e vorrà controllare personalmente il cast del programma. Proprio per questo pare che abbia detto a Signorini di non coinvolgere influencer o personaggi legati a OnlyFans.

L’ultima edizione non sarebbe piaciuta a Pier Silvio Berlusconi, che ora è intenzionato a dare un taglio diverso al programma. Per ora l’unica novità che si conosce è che la prossima edizione avrà un cast misto, ci saranno concorrenti vip ma anche persone normali. Una formula da sperimentare, che potrebbe interessare il pubblico. Ora bisognerà capire solo chi saranno i personaggi famosi scelti per partecipare al programma, il lavoro di Signorini a quanto pare, non sarà cosa facile.