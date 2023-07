L’abito bianco di Zara perfetto per le sere d’estate: per il prezzo è un vero affare

In arrivo le vacanze e le serate calde: l’idea da non perdere per un outfit perfetto è il vestito low-cost di Zara, glamour e chic.

Dopo tanta attesa, le belle giornate sono ormai giunte in piena regola a risollevare gli animi. Per molti questo significa soltanto una cosa: l’arrivo delle tanto agognate ferie. Ma anche se le vacanze sono ancora lontane lo spirito estivo si fa sentire nella quotidianità, a partire naturalmente dal look. Con i grandi caldi è il momento di rinnovare il guardaroba, passando ai capi perfetti per la stagione.

Nessun dubbio sul fatto che l’estate 2023 stia segnando il trionfo degli outfit casual-chic per eccellenza. I brand di abbigliamento si sono colorati di nuances pastello e neutre, spaziando tra tessuti leggeri come il lino e drappeggi in stile bohèmienne. Non manca proprio nulla per apparire al top in ogni occasione, eppure quando la serata fuori si avvicina sorge sempre la stessa domanda: “Che cosa mi metto?”.

La risposta arriva questa volta da uno dei marchi più amati di sempre. Zara propone anche in questa stagione un catalogo ricchissimo di novità, ma tra le tante scelte c’è un pezzo che bisogna aggiungere assolutamente alla propria collezione. Lo ha indossato anche una delle più belle ex gieffine, proclamandolo immediatamente un must-have. Il suo costo è un affare.

Il ‘cut-out’ di tendenza che salva il look: il vestito glamour-chic da non perdere

Talvolta sentirsi bene nei propri panni in estate può apparire una vera impresa. Che cosa indossare per una serata sul lungomare in compagnia? Quale sarà l’outfit giusto per un aperitivo o per una buona cena? La comodità è il fattore da tenere in considerazione. Quando si sceglie un vestito bisogna puntare alla freschezza, per evitare spiacevoli sudorazioni e affrontare le alte temperature al meglio, senza però dover rinunciare allo stile. Ecco allora che la scelta perfetta sembra arrivare proprio da Zara.

Lo ha dimostrato la bellissima modella ed ex gieffina Federica Calemme, che con il suo fascino mediterraneo ha incantato in un favoloso capo dell’azienda di abbigliamento. Si tratta del vestito modello Halter, una chicca glamour che racchiude in sé tutti gli elementi che non possono mancare in questa stagione. Seguendo le tendenze degli ultimi mesi, presenta una linea aderente e sagomata con un gioco di cut-out che lascia il fianco scoperto in modo sensuale.

Due laccetti invece, si uniscono dal collo dietro la schiena, con un triangolo di tessuto che diventa protagonista puntando l’attenzione sulle spalle. Il colore scelto per questo abito è l’intramontabile bianco, che con una pelle abbronzata creerà un match perfetto. Un vero passe-partout che diventerà l’alleato ideale praticamente per qualunque occasione, senza però dover spendere cifre folli. Il costo dell’abito Zara in effetti, non è poi così proibitivo. Si parla di 39,95 euro, per un capo che sicuramente potrà regalare grandi soddisfazioni.