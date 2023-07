Nella foto era solo una bambina: oggi è la vippona più bella e più chiacchierata

Uno scatto di qualche anno fa mostra una dolcissima bambina che gioca con i suoi cani, oggi è l’ex gieffina più discussa di tutte.

Nel corso delle innumerevoli edizioni del Grande Fratello, sono passati dalla casa più spiata d’Italia tantissimi personaggi. Il reality show che mette la vita delle persone davanti alle telecamere 24 ore su 24, è partito in Italia nel 2000 con la classica versione “nip”, quella in cui giovani e promettenti leve si affacciavano per la prima volta nel mondo dello spettacolo.

Le dinamiche sono molto cambiate negli ultimi anni, quando i protagonisti della trasmissione sono diventati i “vipponi”. Trascorrono le loro intere giornate sotto gli occhi dei telespettatori, che inevitabilmente si appassionano agli sviluppi delle storie che man mano si vengono a creare. Capita anche che il conduttore vada a fondo del loro passato, conducendo così il pubblico a scoprire qualcosa di più sui concorrenti.

Ma nonostante essi entrino a tutti gli effetti a far parte della quotidianità di chi li segue, sarebbe possibile riconoscerli attraverso una foto da bambini? Quella nello scatto anni 2000 è una dolce ragazzina intenta a divertirsi con i suoi amici cani. Dei capelli ondulati le ricadono sulle spalle, mentre sorride nell’obiettivo con uno sguardo già allora molto vispo. Oggi in effetti, è una delle ex gieffine più discusse. Il suo carattere tutto pepe l’ha resa una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip ed ancora non si smette di parlare di lei.

L’ex gieffina oggi: reginetta dei social al centro del gossip

Non passa ormai un solo giorno senza che le cronache nazionali parlino di lei. Grazie al suo temperamento vivace e determinato si è resa una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7, all’interno del quale ha innescato diverse accesissime dinamiche che hanno tenuto viva l’attenzione dei fan. La bimba della foto, classe 1998, è oggi un’ex schermitrice e influencer da 1,5 milioni di follower.

Si tratta naturalmente di Antonella Fiordelisi, 25enne nata a Salerno. All’interno della casa più spiata d’Italia ha scatenato l’entusiasmo di tantissimi fan che si sono appassionati anche alla chiacchierata love story nata con Edoardo Donnamaria. Un amore che continua ad essere tormentato anche al di fuori della porta rossa, dove la relazione ha trovato per il momento la sua fine.

“Non mi vergogno a dire che ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose”, ha ammesso di recente l’ex volto di Forum. Nel frattempo lei si è lanciata in un nuovo bizzarro progetto su TikTok. La bellissima modella ha deciso di trasferire sul famoso social network la sua nota passione per il latino, trasformandosi in una divertente professoressa.