Benedetta Parodi: “Il tempo non ci fa paura”, la dolcissima dedica e lo scatto che emoziona i fan

In occasione dell’ennesimo anniversario di matrimonio la conduttrice ha pubblicato una tenera dedica al marito.

Un grande traguardo per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che hanno appena festeggiato 24 anni di matrimonio. Si tratta di una delle coppie più conosciute e longeve dello star system italiano e per omaggiare questa lunga unione, la nativa piemontese ha condiviso sui social una tenera dedica.

Fino a poche settimane fa era impegnata nelle registrazioni di Bake Off, giunto ormai all’undicesima stagione, che verrà trasmesso a partire dall’8 settembre e vedrà come giurati l’immancabile Ernst Knam, presente sin dalla prima stagione, Damiano Carrara, la new entry Tommaso Foglia e una vecchia conoscenza, Clelia D’Onofrio. La Parodi continua dunque la sua carriera nel mondo della cucina, anche se ha debuttato sul piccolo schermo come conduttrice di Studio Aperto.

Dopo poco però si è resa conto di voler dedicarsi esclusivamente alla sua grande passione, e ha cominciato a presentare una piccola rubrica gastronomica chiamata Cotto e Mangiato. Successivamente ha ottenuto un programma tutto suo, I menù di Benedetta, dove quest’ultima si cimentava nella preparazione di deliziosi manicaretti. Ora, lontana dai riflettori per il periodo estivo, la conduttrice ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia e con il suo amorevole compagno, al quale ha dedicato uno speciale messaggio.

Una dedica memorabile

La storia tra Benedetta e Fabio va avanti ormai da più di venticinque anni, anche se i due sono convolati a nozze nel 1999. La coppia, come hanno raccontato più volte i diretti interessati, si è conosciuto a TELE+, dove Caressa lavorava già da diversi anni come telecronista, mentre la futura presentatrice di Bake Off aveva appena cominciato il suo stage. A quel tempo lui aveva trent’anni e lei venticinque, ma tra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine, a tal punto che dopo poche settimane sono andati a vivere insieme.

Circa tre anni dopo aver pronunciato il fatidico sì, i due hanno accolto la primogenita Matilde, mentre due anni più tardi si è aggiunta alla famiglia Eleonora. Nel 2009 invece è arrivato il piccolino di casa, Diego. I tre figli sono comparsi spesso tra gli scatti postati dalla mamma, raccogliendo migliaia di like.

Nel 2019 i due giornalisti hanno deciso di rinnovare le promesse in occasione dei 20 anni di matrimonio, ma ogni anno la dedica social è immancabile, soprattutto da parte di Benedetta, la più attiva online. L’ultima ha particolarmente colpito gli utenti e recita: “Non siamo mai stati troppo romantici… Ma a costruire basi solide siamo stati bravissimi e il tempo non ci fa paura… 24 anni insieme. Buon anniversario amore mio!”