Scrivere sulla chat WhatsApp di qualcuno che ti ha bloccato: con questo trucco è possibile

Esiste un trucco infallibile per scrivere a qualcuno che ti ha bloccato su Whatsapp, tutto nel rispetto della privacy e sicurezza.

Essere bloccati su Whatsapp può essere frustrante per alcuni, anche perché magari si ha qualcosa di importante da dire. A volte per una causa o per un’altra capita di venire bloccati da qualche amico o dal proprio partener, per questo motivo è arrivato il momento di scoprire cosa è meglio fare in questi casi.

In questo articolo troverai diverse opzioni che ti permetteranno di metterti in contatto con la persona interessata. Ovviamente si tratta di trucchi che rientrano perfettamente nelle norme della privacy e della sicurezza. In ogni caso se l’altra persona non ha minimamente voglia di ascoltare, nemmeno con questi metodi è meglio non insistere troppo. In questo modo si eviterà di peggiorare la situazione e di incappare in litigi ulteriori.

Come scrivere a chi ti blocca su Whatsapp

Il primo trucco è quello del gruppo che dovrà essere creato da un amico che avete in comune. Sarà necessario chiedere a questa persona esterna di creare un gruppo dove dovranno essere inseriti entrambi i numeri, in questo modo potrete comunicare di nuovo. Una volta fatto ciò potrai chiedere a questo tuo amico di abbandonare il gruppo, di modo che potrai scrivere in privato con l’altra persona. Questa rappresenta l’unica opzione che ha Whatsapp per poter scrivere a qualcuno che ti blocca, almeno fino a quando non lascerà il gruppo.

Un altro metodo che potrai utilizzare è esterno all’app di Whatsapp, basterà conoscere un’altra app di messaggistica posseduta dalla persona che stai provando a contattare. A questo punto scaricala e cerca tramite numero o con il nome la persona interessata. Oppure ti conviene usare un altro numero di telefono, anche se potrebbe essere considerata una mossa scorretta andando a peggiorare la situazione. Inoltre potresti finire per essere bloccato una seconda volta, quindi non è garantito che funzioni.

Come altra opzione esiste anche l’e-mail anche se non sempre viene ritenuta appropriata. Infatti se si tratta di un contatto personale potrebbe essere vista come una cosa invadente, quindi si potrebbe optare con un messaggio di testo del cellulare. C’è anche da considerare la frequenza di utilizzo della mail dell’altra persona, poiché potrebbe finire per non vederla. Quindi nel caso non funzionasse nemmeno questa ultima soluzione è necessario lasciar passare del tempo, in questo modo entrambe le parti potranno elaborare appieno i propri sentimenti e la situazione in cui si trovano.