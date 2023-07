La beauty routine per le tue parti intime: una moda delle star

Siamo abituati alla beauty routine della pelle ma ecco l’ultima moda delle star: prendersi cura delle parti intime.

È l’ultima moda del momento, le star la amano: il vajacial, la beauty routine delle parti intime. È un trattamento su cui ci sono diverse opinioni: può non essere raccomandato per chi ha la pelle delicata e sensibile e, soprattutto, farlo da soli.

Ciò che è certo è che le fan numero 1 di questo trattamento sono le star, come Gwyneth Paltrow che utilizza i bagni di vapore vaginali, e Chrissy Teigen che ha mostrato una foto su Instagram mentre li eseguiva.

Che cos’è questo trattamento tanto amato dalle star: tutto sul vajacial

Letteralmente è un facial per la vagina, anche se in realtà il trattamento non viene fatto proprio alla vagina ma alla zona circostante, in particolare alla pelle nell’area pubica sotto la linea bikini e alle grandi labbra.

I trattamenti sono diversi e a farli è una visagista che, dopo aver applicato il trattamento al viso, si dedica anche alle parti intime eseguendo un bagno di vapore, l’estrazioni dei punti neri o punti bianchi, la rimozione dei peli incarniti, l’idratazione con prodotti specifici, mini peeling chimici per ridurre la formazione di macchie e eventuale smacchiamento della pelle.

Il vajacial non è consigliato alle donne in gravidanza, a maggior ragione se soffrono di eczema, psoriasi, rosacea, pelle sensibile e di idrosadenite suppurativa. Questo perché le loro situazioni potrebbero peggiorare dopo il trattamento con comparsa di irritazioni, prurito, infiammazioni e infezioni. Non dovrebbero sottoporsi a questa beauty routine anche le persone in cura per l’acne con isotretinoina, un derivato di vitamina A per ridurre la produzione di sebo e la cheratinizzazione cutanea.

Il vajacial alle parti intime si può fare da soli? Ecco come fare

Questo trattamento, come tutti quelli che riguardano la cura di se stessi e la bellezza, può essere eseguito anche da soli.

È importante conoscere che tipo di pelle si ha (sensibile, secca, soggetta a infezioni), per capire che scrub fare. Questo va eseguito durante la doccia o dopo un bagno caldo in modo da eliminare le cellule morte. Poi si applicherà una maschera specifica per la zona, da tenere in posa per 15 minuti circa (saltare questo step se si è appena fatta la ceretta o la depilazione laser). Infine, vanno applicati un siero e l’olio per peli incarniti.

Sia che il vajacial si faccia a casa da sole, sia che ci si rechi in uno studio a farlo da professionisti, dopo questo trattamento non si può praticare attività fisica o fare sesso perché potrebbero aumentare le irritazioni per via del contatto con l’abbigliamento o con la pelle. In ogni caso, una doccia può ridurre le possibili infezioni o follicoliti. Insomma, pur essendo un trattamento in voga fra i vip, il vajacial è alla portata di tutti. D’altronde chi non ama coccolarsi? Anche le parti intime hanno bisogno di essere curate.