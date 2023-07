Vero e proprio incubo: la lista degli oggetti più sporchi della casa (non c’è il water)

Un vero e proprio incubo: questi oggetti insospettabili sono i più sporchi della casa. A cosa fare attenzione e come risolvere il problema.

Tutti vorrebbero la casa sempre perfettamente pulita e in ordine. “Casa” significa comfort, sicurezza… pertanto, è difficile anche solo immaginare di trovarsi in un ambiente che pullula di batteri e microrganismi pericolosi per la nostra salute. Alcuni addirittura inorridiscono solo all’idea.

Certo, non bisogna essere maniaci del pulito e della perfezione. Non bisogna esagerare nella pulizia degli ambienti. Tuttavia, l’igienizzazione di alcune parti della propria casa talvolta è strettamente necessaria. In particolare, per alcuni ambienti. Sì, perché ci sono dei luoghi, o per meglio dire, dei punti o degli oggetti più sporchi e pericolosi di altri. In questa ‘lista’, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, al primo posto non c’è il water. Ebbene, quello non è il punto sporco della casa. E questo non può che accrescere la preoccupazione. Dove si annidano germi e batteri? A cosa bisogna fare particolarmente attenzione?

La lista dei punti più sporchi di casa tua: fai molta attenzione

Come anticipato, il punto più sporco della casa non è il water. Può sembrare strano, ma è così. Certo, non diciamo che sia pulito e che non necessiti di igienizzazione, ma ci sono oggetti che destano maggior preoccupazione in tal senso. Ecco la lista:

Al primo posto, troviamo il contenitore degli spazzolini da denti. Potresti non saperlo, ma gli ambienti umidi sono ideali per la proliferazione di batteri, per cui un ‘bicchiere’ in cui gocciola l’acqua con cui puliamo gli spazzolini dopo averli utilizzati, può essere l’habitat perfetto per questi microrganismi. E infatti è proprio lì che si annidano. Occhio, dunque, a questo oggetto. Tienilo sempre pulito ed igienizzalo almeno una volta al giorno. L’aceto ti aiuterà notevolmente in questo. Medaglia d’argento per la spugnetta per lavare i piatti. Anche quella è sempre umida e vale quindi lo stesso discorso del porta spazzolini. Per igienizzarla, mettila in microonde per un paio di minuti. Avrà un’azione igienizzante che eliminerà i batteri e la renderà utilizzabile. Altrimenti, puoi risolvere in maniera definitiva utilizzando al suo posto un panno in microfibra. Comodo, funzionale, sicuro, pulito: cosa vuoi di più?

Al terzo posto si piazzano le chiavi. Un vero e proprio ricettacolo di batteri: basti pensare che le appoggi un po’ ovunque quando sei fuori casa, magari in ufficio o al bar con gli amici. Poi, le riponi pericolosamente in casa su un mobiletto insieme ad altri oggetti che tocchi di frequente, come il portafogli. Sbagliato! Cerca di tenerle sempre da parte ed igienizzale, magari con l’Amuchina, ogni volta che lo ritieni necessario. La cover del telefono, anch’essa è molto pericolosa in termini di batteri e microrganismi, sempre perché la appoggi su qualsiasi superficie senza badarci molto. Poi, magari, la metti a contatto con le lenzuola del letto quando vai dormire la sera. Grave errore! Infine, ci sono i pomelli e le maniglie delle porte. Soprattutto quelle del bagno vanno pulite ed igienizzate frequentemente. Pensate a tutto ciò che si fa con le mani nella camera da bagno, e se qualche volta prima di uscire dimentichi di lavarle o lo fai in maniera superficiale? I germi si trasferiscono in un attimo sulla maniglia. Fai attenzione.

Ecco, questi sono alcuni dei posti più sporchi della propria casa. Con la giusta pulizia ed igienizzandoli come si deve, però, non saranno più una minaccia. Basta dedicargli un po’ di tempo e di cura ogni giorno.