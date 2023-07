Pogba, offerta shock dall’Arabia: la Juve si prepara a fare bingo

Paul Pogba ha un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita. E la Juve? Risparmierebbe un capitale!

Un fulmine a ciel sereno. O forse, se vogliamo utilizzare una metafora meteorologica più calzante, un bell’acquazzone in un campo da innaffiare. L’offerta dall’Arabia Saudita per Pogba viene presa ancora con le pinze, ma è indubbio che un eventuale addio del centrocampista francese dalle parti di Torino sarebbe accolto come un piccolo colpo di fortuna.

C’è sicuramente affetto nei confronti di un calciatore che ne ha passate tante, ma da un certo punto di vista Paul Pogba è un lusso che la Juventus non può più permettersi. Anche per questo motivo una proposta del genere sarebbe accettata sì con qualche resistenza, ma questa resistenza sarebbe talmente blanda da far pensare che sia soltanto di facciata. E chissà, magari il sentimento ormai è anche reciproco.

Facciamo un passo indietro e torniamo alla stagione appena conclusa. Certo, il “Polpo” ha avuto tantissimi problemi che hanno reso la sua annata un autentico calvario, ma a un certo punto ci ha messo anche del suo e pure la gestione degli infortuni non è stata esattamente ineccepibile. Fatto sta che alla fine Pogba ha totalizzato 10 presenze, con un apporto praticamente nullo alla causa di Massimiliano Allegri. Se su queste basi ci mettiamo a fare i conti con taccuino e calcolatrice viene fuori un quadro davvero difficile da sostenere.

Pogba, stipendio altissimo: in Arabia gli offrono 100 milioni!

Partiamo dalla proposta che è stata recapitata al campione francese: 100 milioni di euro (!) in tre anni. Una cifra da far girare la testa a chiunque, figuriamoci ad un calciatore che forse inizia a percepire che a soli 30 anni i suoi momenti migliori sono già passati e che forse è il caso di iniziare una nuova fase della carriera. “Oggi no, domani non so”, ha scritto, un po’ criptico, Paul sui suoi social. Ma la sensazione è che quel domani sia molto più vicino di quanto pensiamo. Chissà, magari potrebbe essere proprio domani!

E la Juve? La Juve, come dicevamo, intanto aspetta e spera che sia tutto vero. Al momento Pogba incassa 8 milioni netti l’anno di ingaggio dal club bianconero: una cifra che in tempi di austerity è difficile da sostenere per un elemento imprescindibile, figuriamoci per un calciatore di cui Allegri ha dovuto imparare – suo malgrado – a fare a meno.

Se calcoliamo al lordo, che poi è ciò che interessa a chi porta i conti, lo stipendio di Pogba pesa per 10,5 milioni l’anno, quindi oltre 40 milioni lordi risparmiati nei 4 anni che gli restano di contratto. D’altro canto una cessione adesso – si legge su Gazzetta – annullerebbe i benefici del decreto crescita e quindi l’ingaggio del calciatore peserebbe per 15 milioni per ciò che riguarda l’ultima stagione.

Poco male: sarebbe comunque un risparmio enorme di denaro, per non parlare poi della cifra che gli arabi dovrebbero corrispondere ai bianconeri. Al momento sembra difficile che gli venga accordata la lista gratuita, quindi c’è da aspettarsi un incasso anche dalla cessione del cartellino. Mica male: Pogba ci pensa, la Juve forse ci penserebbe decisamente meno.