Meteo, luglio di fuoco: temperature record! Fino a quando Italia rovente

Le previsioni meteo per le prossime settimane e i prossimi giorni di luglio. Cosa ci aspetta e quando finisce il gran caldo

Gli esperti ci avevano avvertito sull’estate 2023. Il rischio che si potesse frantumare ogni record di temperatura precedente era – ahi noi – nell’aria. Ma la speranza di previsioni sbagliate, di un eccesso di pessimismo e di novità dell’ultimo minuto ci avevano rincuorato. Poi quando a giugno l’estate faticava ad esplodere ci auguravamo tutti che fosse il segno di una stagione non troppo rovente. Ma a quanto pare abbiamo sbagliato.

Questo luglio rovente ci sta facendo accorgere infatti che l’estate 2023 fa sul serio. E a quanto pare quanto stiamo soffrendo finora è niente rispetto a quello che ci aspetta. Secondo le previsioni meteo di luglio infatti il caldo aumenterà con temperature mai registrate finora in Italia. Unica consolazione è che non durerà tantissimo.

Meteo, luglio 2023: arriva il momento più caldo dell’estate

Aria condizionata e ventilatori. Non ci sarà altro modo che questo per sopravvivere a quella che si annuncia come l’ondata di caldo più intensa mai registrata in Italia. Dal Sahara arriverà sull’Italia una massa d’aria bollente che farà ulteriormente innalzare le temperature. Tanto per darvi un’idea della mostruosità di quello che ci aspetta: le temperature saranno di circa 12 gradi più alte della media!

A segnare il passo sarà la giornata di martedì 18 luglio quando il termometro inizierà a salire portando i termometri su valori oltre i 40 gradi. A registrare le temperature più alte la pianura padana, i versanti tirrenici del Lazio e della Toscana, la Sardegna, la Sicilia e la Puglia. In città l’effetto del caldo sarà particolarmente intenso: a Roma si attendono 43 gradi che percepiti saliranno a 45. Stessa situazione a Bari e Firenze. Nelle isole addirittura si prevedono valori intorno ai 50 gradi.

Una condizione di caldo afoso che può avere conseguenze anche molto gravi per la salute. Motivo per il quale è opportuno non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua ed evitare sforzi. Precauzioni che non riguardano solo gli anziani o le persone più fragili, ma tutti. Condizioni di caldo di questa portata rendono tutti suscettibili di soffrire di un colpo di calore.

La domanda che tutti si pongono è: quando finirà questa ondata rovente? Dobbiamo pazientare perché almeno fino al 23 luglio non sono previsti cambiamenti di sorta. Solo dopo quella data il fronte rovente potrebbe diventare un po’ meno intenso e scendere di qualche grado. Ma per una rottura vera e propria dell’anticiclone africano c’è ancora purtroppo tempo.