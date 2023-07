Enrico Brignano sbotta sui social, pesanti insulti verso un cantante | Valanga di critiche per il comico romano

Il comico romano è da giorni al centro di critiche e polemiche, causate da un suo commento sotto a un video di Instagram.

Nell’era digitale in cui viviamo, i social network hanno acquisito un ruolo predominante nelle nostre vite. Ogni giorno, milioni di persone condividono pensieri, opinioni e informazioni attraverso piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e molti altri. Ma cosa succede quando le parole che utilizziamo sui social network hanno un impatto significativo sulla vita di coloro che le ricevono?

Ne sa qualcosa Enrico Brignano, che negli ultimi giorni si è ritrovato protagonista di un’infelice vicenda con alcuni utenti dei social network, che hanno criticato pesantemente le sue uscite. La vicenda, nelle ultime ore, ha preso una piega particolarmente serie, al punto che anche la moglie dell’attore è dovuta intervenire. Come spesso accade, tutto è partito da un commento che Brignano ha lasciato sotto a un post.

L’ira dei fan non si placa, Brignano si chiude nel silenzio

Il post della discordia è stato un video registrato ad un baby shower, l’evento in cui coppie di futuri genitori scoprono il sesso del nascituro insieme ai propri cari, in mezzo a musica, cibo e festeggiamenti vari. Nel video in questione si vede una coppia di fidanzati napoletani festeggiare sulle note si “Sarà lui? Sarà lei?“, canzone che viene cantata spesso in questo tipo di eventi.

Per l’occasione, la coppia aveva anche invitato Mario Forte, famoso cantante melodico. Proprio sotto l’esibizione di Mario Forte, Birgnano ha lasciato un commento che ha stupito tutti. Il comico romano ha scritto un’unica parola: “Pattume”.

Un commento sicuramente poco carino, il cui unico scopo sembra essere quello di offendere gratuitamente le usanze di un gruppo di persone. Il cantante non ha argomentato in nessun altro modo la sua affermazione, ma sotto il suo commento si è scatenata l’ira di migliaia di utenti, principalmente napoletani.

Lo stesso Mario Forte ha risposto a Brignano, che non ha trattenuto la sua amarezza verso le parole del comico: “Ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto“.

Dopo qualche ora, quando il polverone mediatico si era ormai alzato, è intervenuta anche Flora Canto, moglie di Enrico Brignano. La donna ha provato a smorzare i toni, raccontando la passione della coppia per il canto neomelodico napoletano e avanzando l’ipotesi che il commento non sia stato lasciato davvero da Brignano. Secondo lei, il “pattume” potrebbe essere stato scritto da un hacker che si è impadronito del profilo di suo marito.

La difesa della moglie non è però servita a calmare l’ira degli utenti dei social. Alle varie voci critiche si è aggiunta anche Nancy Coppola, cantante napoletana e personaggio televisivo. La Coppola non si è risparmiata nelle critiche, e ha restituito al mittente l’insulto. Per il momento, Brignano continua a non commentare la vicenda, ma il suo silenzio diventa sempre più assordante.