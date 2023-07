Un Posto al sole, va in vacanza: quando si interrompe la soap

Arriva il momento di salutare la fiction tv più amata della Rai: Un Posto al Sole si avvicina allo stop estivo, tutte le date

Come accade puntualmente ogni anno con l’arrivo della bella stagione, i palinsesti si accingono a cambiare in attesa del nuovo ciclo televisivo in partenza, proprio come le scuole, a settembre. I programmi di punta che tengono compagnia agli italiani nel corso dei mesi chiudono i battenti lasciando spazio ai loro sostituti estivi. Lo stesso accade anche con le soap opera quotidiane, come nel caso del seguitissimo Un Posto al Sole.

Dal lontano 1996 entra nelle case dei telespettatori aggiudicandosi il titolo di serie prodotta in Italia più longeva della tv. Da anni infatti, le vicende che ruotano attorno al famoso Palazzo Palladini a Napoli appassionano milioni di fan con gli intrighi che coinvolgono i tanti protagonisti. Mai come quest’anno i colpi di scena hanno tenuto banco, focalizzando l’attenzione sulle tematiche più calde.

Ma anche per la fiction di Rai 3 in onda ogni giorno alle 20.50, arriverà a breve il momento di “andare in vacanza”. Per tutti gli appassionati di Un Posto al Sole non sarà una scelta gradita, ma la soap subirà uno stop di due settimane per l’estate. Niente paura però, perché non farà assolutamente sentire la sua mancanza.

Quando si ferma e quando ritorna Un Posto al Sole su Rai 3

Per chi si affeziona ai programmi e alle serie televisive che riempiono quotidianamente i palinsesti del piccolo schermo, può essere piuttosto triste doversi rassegnare alle pause estive. Specialmente se si tratta dei risvolti nella trama di Un Posto al Sole, che anche in poche puntate riescono a cambiarne nettamente le dinamiche. Eppure bisognerà rassegnarsi: Palazzo Palladini e i suoi abitanti lasciano Rai 3 con i nuovi episodi in attesa dell’arrivo della prossima stagione.

Ma quando avverrà questo tanto temuto stop? Iniziano a circolare sui media le prime indiscrezioni sul futuro della soap, secondo i quali l’ultimo giorno di messa in onda delle puntate inedite sarebbe previsto per venerdì 11 agosto. Nessuna novità sugli sviluppi dunque dopo questa data, ma i protagonisti delle vicende di Palazzo Palladini in fondo non faranno sentire troppo la loro assenza.

Se bisognerà attendere fino al lunedì 28 agosto prima di vedere i nuovi episodi, si potrà approfittare di questo break forzato per un breve “ripasso”. La produzione infatti avrebbe deciso di occupare la fascia delle 20.50 su Rai 3 con “Le storie” di Un Posto al Sole.

Verranno riproposti dunque, i colpi di scena ed i risvolti più importanti ai quali il pubblico ha assistito durante l’ultima stagione televisiva. Tra questi, un focus verterà sull’intricata vicenda sentimentale che ha coinvolto Marina, Roberto e Lara, mentre l’attenzione si sposterà poi su Viola ed Eugenio, Franco e Angela e Nunzio e Rossella, per un’estate all’insegna di UPAS.