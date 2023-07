Secondo uno studio i capelli bianchi sarebbero reversibili: la ricerca spiega cosa fare per rimediare in modo naturale

Chi ha i capelli bianchi sarà felice di ascoltare questa notizia: sapevate che sono reversibili? Uno studio lo ha dimostrato, incredibile.

Uno degli effetti collaterali più odiati dell’avanzamento dell’età è la comparsa dei capelli bianchi. Via via sempre più numerosi, questi costituiscono un chiarissimo segnale di invecchiamento. Proprio per questo motivo sono in molti, sia uomini che donne, a ricorrere a tinte per colorare i capelli e garantirsi un aspetto più giovane. Eppure, studi recenti hanno dimostrato che i capelli bianchi sono reversibili, ma com’è possibile?

A testimoniarlo è popularmechanics.com, che ha riportato uno studio molto interessante sulla formazione dei capelli bianchi. Secondo la nota testata digitale, l’esperimento è stato condotto su dei topi, e le conclusioni raggiunte sono sorprendenti. Per prima cosa, gli studi hanno osservato il processo che porta i capelli a diventare bianchi.

Le “responsabili” dei capelli bianchi sono le cellule staminali melanocitarie, note come McSC. Queste possono bloccarsi, impedendo così alla melanina di arrivare fino alla punta dei capelli. È così che, secondo quanto riportato dalla nota testata, nascono i capelli grigi. Ma non è tutto! Lo studio in questione ha anche ipotizzato un modo per risolvere il problema ed avere capelli sempre colorati in modo naturale.

Capelli bianchi, le cause e i rimedi arrivano dalla scienza

Dal momento che la pigmentazione dei capelli dipende dalle McSC, è possibile invertire il processo e porre rimedio al problema dei capelli bianchi. Infatti, basterebbe trovare il modo per sbloccare le staminali, e far arrivare il pigmento a tutti i capelli. “La motilità delle cellule staminali melanociarie è fondamentale per mantenere i capelli colorati”, ha spiegato Mayumi Ito, docente del Dipartimento di Biologia Cellulare della NYU.

Tra le varie cause dell’ingrigimento dei capelli è da tenere in considerazione anche il fattore genetico. L’ereditarietà, infatti, è un elemento imprescindibile per lo studio dei capelli bianchi. Secondo quanto riportato da eucerin.it, oltre a questa, altre cause potrebbero essere:

ansia e stress , responsabili di una minore produzione di melanociti;

, responsabili di una minore produzione di melanociti; fumo e alcool , che aumentano la produzione di radicali liberi, ossidando il capello e causandone un precoce invecchiamento;

, che aumentano la produzione di radicali liberi, ossidando il capello e causandone un precoce invecchiamento; alimentazione povera di vitamine e sali minerali.

Gli studi condotti sulle cause dei capelli bianchi potrebbero costituire una vera e propria svolta nel settore. Anche dal punto di vista estetico, sarebbero molto più numerose le teste colorate senza dover ricorrere a trattamenti chimici come le tinture, ormai sempre più diffuse non solo tra le donne ma anche tra gli uomini di tutte le età.

In questo caso, però, la moda arriva in soccorso e propone il ritorno di chiome grigie e bianche, di grande tendenza. Chi sa se la moda dei capelli grigi svanirà per lasciare il posto a capelli sempre colorati?