L’abito di Serena Garitta è perfetto sia per la spiaggia che per una serata estiva: stupendo!

I fan di Serena Garitta sono rimasti molto colpiti dal suo abito: avete visto che cosa ha indossato? Bellissima in spiaggia e non solo.

La celebre star del Grande Fratello non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Per questa volta al centro dell’attenzione è finita una foto che non è di certo passata inosservata, a giudicare soprattutto dalla valanga di reazioni. Avete visto di che cosa si tratta?

Quello di Serena Garitta si è ormai affermato come uno dei volti più celebri in assoluto. Nel corso degli ultimi anni la showgirl ha messo in piedi una carriera a dir poco pazzesca. Conduttrice, invitata e chi più ne ha più ne metta, la Garitta ha fatto divertire milioni di telespettatori non solo con il suo talento ma anche con la simpatia contagiosa.

Oggi tutti conoscono Serena Garitta non solo per la sua carriera sul piccolo schermo ma anche per la notorietà che la contraddistingue sui social. Qui l’artista ligure è una celebrità a tutti gli effetti, complici non solo le foto ma anche i video che sempre più spesso condivide. Proprio sul web tra le varie immagini ne è apparsa una che ha lasciato tutti di stucco per un motivo ben preciso.

Serena Garitta, il suo abito è il trend dell’estate

La foto in questione si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui la Garitta ama interagire con i suoi fan, mostrandosi a loro nei diversi momenti della sua vita lavorativa e privata. Proprio a questa categoria appartiene lo scatto più recente, che vede la bella Serena in una mise estiva che non è passata inosservata.

A giudicare dalla valanga di reazioni, ai followers della Garitta non è sfuggito il look della loro beniamina. In vacanza nella splendida Sardegna, la bella Serena ha sfoggiato un abito lungo fino ai piedi, caratterizzato da uno spacco laterale e dalle bretelle sottili. La stampa è a pois colorati su fondo marrone e mette bene in evidenza la leggera abbronzatura della Garitta.

Il vestito della star del Grande Fratello è piaciuto parecchio ai suoi followers, che non si sono risparmiati con i complimenti nei commenti. L’abito in effetti è molto alla moda ed è perfetto sia per una giornata in spiaggia che per una serata elegante.

Nata a Genova nel 1978, Serena Garitta oggi è un personaggio pubblico a tutti gli effetti. La fama per l’artista ligure è arrivata nel 2004, quando ha trionfato al Grande Fratello nell’edizione condotta da Barbara D’Urso.