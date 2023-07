Fabio Caressa innamoratissimo di Benedetta Parodi: il gesto eclatante per festeggiarla a sorpresa

Fabio Caressa ha lasciato tutti di stucco con il gesto a sua moglie: visto che cosa ha fatto a Benedetta Parodi? Incredibile, guardate.

Quella composta dal cronista sportivo e dalla conduttrice è una delle coppie più amate dello show business. Da sempre molto riservati sulla loro vita privata, Caressa e la Parodi condividono poco della loro relazione. Ma quello che ha fatto il cronista sportivo per sua moglie ha dell’incredibile, avete visto di che cosa si tratta?

Nel corsi degli anni i loro nomi sono diventati tra i più chiacchierati in assoluto. Lo sanno bene Fabio Caressa e Benedetta Parodi che, nel corso degli anni, hanno messo in piedi non solo un impero dal punto di vista lavorativo ma anche una splendida famiglia. Sposati ormai da moltissimi anni, i due sono genitori di 3 splendidi figli: Matilde, Eleonora e Diego.

Oggi tutti conoscono i due artisti, che sono ormai diventati dei personaggi pubblici a tutti gli effetti. A confermarlo è l’enorme successo che Caressa e la Parodi riscuotono sui social. Qui, grazie alle foto e ai video che condividono, i due interagiscono spesso con i fan che li seguono e che non si perdono mai nessuna novità che li riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare il gesto che Caressa ha riservato per sua moglie, guardate.

Fabio Caressa, con quel gesto fa emozionare Benedetta Parodi… e non solo

A testimoniarlo è un video su Instagram, dove Caressa si è immortalato mentre prepara una sorpresa alla moglie Benedetta. Dalla ricerca del mazzo dei fiori perfetto fino alla consegna, il cronista sportivo non tralascia nessun dettaglio. Anzi, proprio mentre la moglie è impegnata sul set con le riprese, il simpaticissimo Fabio si presenta con un grande mazzo di fiori. L’occasione?

Per un gesto così romantico l’occasione non poteva che essere una: un anniversario di matrimonio. Per la precisione si tratta di 24 anni dal giorno delle nozze, che i due hanno celebrato l’11 luglio del 1999. A scriverlo è stato lo stesso Caressa nella didascalia che accompagna il filmato sui social. Inutile dire che le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, a giudicare non solo dai commenti ma anche dalla quantità di like.

Impossibile non notare anche la reazione della Parodi, colta di sorpresa con il romantico gesto di suo marito. La conduttrice di Bake Off Italia è apparsa felice e visibilmente emozionata, oltre che grata per il bel regalo. Tra un abbraccio e un bacio, Caressa e la Parodi hanno sciolto i cuori di loro numerosi fan.