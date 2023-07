Molti se lo chiedono da anni: Maria De Filippi svela il motivo per cui mangia sempre caramelle mentre conduce

Perché Maria De Filippi mangia sempre caramelle nei suoi programmi? La conduttrice ha finalmente svelato la verità.

Il suo è ormai considerato da tutti come uno dei volti più celebri della televisione italiana. Il merito è in gran parte dei programmi che da anni tengono incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo, e che non smettono mai di appassionare gli italiani. Oggi la De Filippi è diventata una celebrità a tutti gli effetti e, come tale, attira spesso l’attenzione di fan. Ma sentite che cosa ha rivelato di recente.

Con un talento come il suo è difficile non farsi notare, e questo Maria De Filippi lo sa molto bene. La conduttrice lombarda ha costruito una carriera che negli anni si è convertita in un vero e proprio imperito, grazie agli incredibili successi ottenuti. Da Uomini e Donne ad Amici, fino a C’è posta per te, Tu sì que vales e tanti altri ancora, sono moltissimi gli show che vedono protagonista proprio la De Filippi.

Oggi tutti la conoscono come un’icona della televisione italiana e dei palinsesti Mediaset, dove da anni regala tanti sorrisi ed incredibili emozioni ai suoi fan. Sono stati proprio loro a notare un piccolo dettaglio che riguarda la De Filippi, che ha catturato l’attenzione di tutti. La conduttrice lo fa spesso nei suoi programmi, ecco la spiegazione.

Maria De Filippi, la verità sulle caramelle in puntata

In molti avranno sicuramente notato che la celebre Maria mastica spesso delle caramelle nei suoi programmi. Anzi, agli occhi dei fan più attenti non sono sfuggite le piccole confezioni di caramelle al limone che la conduttrice tiene spesso legate alla parte metallica della sua cartellina. A rivelarlo è corrieredellosport.it, che ha anche spiegato il reale motivo dietro a questa abitudine della De Filippi.

Come riporta la nota restata digitale, la conduttrice è solita masticare delle caramelle mentre conduce per combattere l’ansia e l’agitazione. In particolare, l’adrenalina tende a ridurre la salivazione. Per evitare lo sgradevole effetto di bocca impastata dovuto alla tensione, la De Filippi tiene sempre con se delle caramelle da masticare all’occorrenza, per ristabilire i giusti livello di salivazione.

Nata a Milano nel 1961, Maria De Filippi figura tra le personalità più influenti di tutti i tempi. Regina indiscussa di Mediaset e di Canale 5, la conduttrice originaria della Lombardia ne ha fatta di strada nel tempo. Solo qualche mese fa la De Filippi è finita al centro dell’attenzione a causa della morte del marito, il giornalista Maurizio Costanzo. I due si erano sposati nel 1995 e sono stati insieme per parecchi fino alla morte di lui, avvenuta nel febbraio del 2023.