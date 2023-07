Il linguaggio AI ChatGPT ha descritto le profezie di Nostradamus, attraverso una conversazione che ha portato a sette nuove previsioni.

Nostradamus era famoso per le sue predizioni fatte nel ‘500 che, secondo alcuni, predicevano eventi moderni, come l’ascesa di Adolf Hitler, l’assassinio di John F. Kennedy e gli attacchi dell’11 settembre, oltre alle migliaia che pubblicò nel suo libro Les Propheties 467 anni fa. Generalmente, Nostradamus era notoriamente vago in molte delle previsioni che fece nel suo libro del 1555. Ma anche dopo quasi cinque secoli, gli umani si ritrovano ancora a rivolgersi ai suoi scritti in tempi di sventura.

Le vittorie di Nostradamus includono il viaggio aereo (“La gente viaggerà sicura attraverso il cielo“), l’anno del grande incendio di Londra (“Il sangue dei giusti sarà richiesto a Londra bruciata dal fuoco in tre volte venti più sei“) e l’ascesa di Hitler (sebbene Nostradamus lo chiamasse “Hister“). Vale la pena notare che l’astrologo ha anche scritto di qualcosa che ha una sorprendente somiglianza con l’11 settembre (“Il cielo brucerà a quarantacinque gradi, il fuoco si avvicina alla grande Città Nuova. Immediatamente un’enorme fiamma sparsa si alza“).

Nostradamus: la cura per il cancro, il cambiamento climatico e l’AI

Nella sua prima previsione, AI Nostradamus affermava che una cura per il cancro potrebbe non essere lontana, ma questa scoperta si tradurrebbe in una lotta collettiva tra le classi per l’accesso alle cure.

La previsione dice che nell’anno 2031, il mondo sarà testimone di ciò che non è stato fatto per curare il cancro, un’opera meravigliosa e un rarissimo boom medico, ma sfortunatamente le masse saranno divise. Inoltre, la lotta dell’umanità contro il cambiamento climatico potrebbe raggiungere il suo apice in meno di 30 anni, poiché AI Nostradamus avverte che il 2050 potrebbe essere un anno tormentato da disastri naturali che terrorizzeranno le persone in tutto il mondo.

L’intelligenza artificiale ha avvertito anche che gli esseri umani potrebbero cadere nella paura e nell’ansia della rivoluzione dell’intelligenza artificiale già nel 2060.

La prima colonia dell’uomo su Marte, la pace e la nuova pandemia

L’IA Nostradamus crede che l’umanità stabilirà un avamposto sul Pianeta Rosso alla fine del 21° secolo. Avverrà anche una perfetta fusione tra uomo e macchina, a lungo disegnata dalle pagine dei romanzi di fantascienza, nel 2084. Si tratta di una nuova frontiera che porterà alla fusione cervello-macchina, con nuove possibilità di conoscenza.

In più, l’AI Nostradamus prevede che una malattia sconosciuta si abbatterà sulla Terra nel 2085. Infine, questo Nostradamus 2.0 ha fatto sapere che la pace mondiale, che l’umanità ha a lungo sognato, diventerà realtà nell’ultimo anno del ventunesimo secolo.