Belen è stata paparazzata con lui: “Il nuovo fidanzato” | Chi è il bellissimo Elio

Belen Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato che si chiama Elio, è questo l’ultimo gossip sulla show girl argentina che sta impazzando in quest’estate di fuoco: chi è l’uomo misterioso.

Belen Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato, dopo le voci di una crisi con Stefano De Martino, spunta questa nuova indiscrezione rivelata da alcuni esperti di gossip.

Dunque Stefano e Belen si sarebbero lasciati e lei avrebbe già voltato pagina con un altro uomo. Chi è Elio, l’uomo che avrebbe rubato il cuore della bella argentina.

Belen Rodriguez volta pagina con Elio dopo la separazione con Stefano De Martino

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe finita, le immagini della show girl e del bel napoletano senza fede avevano fatto ipotizzare che la coppia stesse vivendo una crisi. Ma adesso si parlerebbe proprio di rottura e l’argentina avrebbe anche un nuovo compagno.

A lanciare la bomba di gossip dell’estate è stata Deianira Marzano che ha condiviso nelle sue storie Instagram le immagini di Elio e il racconto di una presunta amica di lui. Secondo il suo racconto lui e Belen si sarebbero conosciuti quando l’argentina stava con Antonino Spinalbese.

Lui è un imprenditore bergamasco di 40 anni che lavora nel mondo dei motori. Bello e affascinante avrebbe rubato il cuore di Belen. L’amica di Elio alla Marzano ha raccontato che è un uomo che dà tutto per la donna con cui sta, un grande romantico. Secondo l’esperta di gossip Belen Rodriguez avrebbe trascorso con lui un weekend romantico poco dopo essere rientrata da quello con Stefano in barca a Ponza.

Fine settimana che a detta di molti sarebbe dovuta essere l’occasione per De Martino e Belen di riappacificarsi, ma le cose non sarebbero andate così. Dunque secondo la Marzano Belen questa volta sarebbe serena e avrebbe anche già voltato pagina con Elio. Stefano, invece, dopo un viaggio a Londra con Santiago starebbe trascorrendo le vacanze solo.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che per ora non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati. E’ certo che Stefano e Belen non appaiono assieme sui social dal viaggio a Ponza, così come l’assenza delle fedi sulle rispettive mani è evidente. La Rodirugez aveva anche cancellato un ultimo selfie fatto con Stefano e poi in un recente post aveva scritto: “Si ricomincia”. Una serie di indizi e dettagli che porterebbero a un’unica conclusione. Ora bisognerà capire, se fosse vero che si sono lasciati, quando e se decideranno di comunicarlo pubblicamente. Staremo a vedere.