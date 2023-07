La stanza delle bambole di Orietta Berti: per la prima volta apre le porte

I fan di Orietta Berti aspettavano questo momento da anni: avete visto la sua stanza delle bambole? Finalmente è stata aperta, guardate.

Con la sua voce straordinaria la cantante emiliana si è affermata come una delle artiste più influenti del panorama musicale nazionale. Nonostante il passare del tempo, Orietta Berti non sembra voler abbandonare la carriera musicale, che l’ha portata a diventare un’icona della musica leggera. Amatissima non solo per le sue canzoni, la Berti ha finalmente svelato un mistero che la circondava da tempo.

Quello di Orietta Berti è considerato ormai da tutti come uno dei nomi più celebri in assolto. Sia per quanto riguarda la musica che per il mondo dello spettacolo, la cantante originaria dell’Emilia-Romagna si è affermata come un’icona a 360 gradi.

Oggi tutti la conoscono non solo grazie alle canzoni iconiche ma anche per la popolarità di cui gode in quanto personaggio pubblico a tutti gli effetti. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla e che non si perdono nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a rimanere di stucco quando hanno visto queste immagini sul web. Guardate con attenzione.

Orietta Berti, le sue bambole conquistano il web

Ormai la Berti si è fatta conoscere non solo come artista ma anche come celebrità a tutto tondo. Il merito è soprattutto dei social, dove la cantante emiliana è una star a tutti gli effetti. Qui, per mezzo delle foto e dei video, la celebre Orietta interagisce spesso con i tanti fan che la seguono. Proprio i followers della cantante hanno dimostrato la loro curiosità su un aspetto in particolare della vita della loro beniamina.

Sui social la Berti condivide spesso foto che la vedono a casa, immersa nel verde e tra gli affetti familiari. La dimora della cantante è davvero splendida, e l’artista ne mostra spesso alcuni scorci. Tra le varie stanze, però, c’è anche quella delle bambole, che la Berti ha sempre mantenuto privata. Finalmente la cantante ha aperto le porte e quello che è apparso all’interno è pazzesco.

Il tutto è documentato sul web e, in particolare, in un video che è subito diventato virale su Tik Tok. Nelle immagini si vede la Berti che mostra tutte le sue bambole, accuratamente disposte in una stanza da letto. Alcune sono sul letto, altre comodamente disposte su alcune poltroncine, mentre alle più piccole sono state destinate delle mensole alle pareti.

Negli ultimi anni l’usignolo di Cavriago è tornato a far sognare i suoi fan grazie alle hit di successo. L’ultima in ordine di tempo è quella che la vede insieme a Fabio Rovazzi in La discoteca italiana, il nuovissimo tormentone dell’estate 2023.