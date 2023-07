Sos Tata, Tata Adriana parla della sua avventura nello show: “Era l’ultimo dei miei pensieri”

Sos Tata è stato un reality show molto seguito negli anni 2000, e tutti ricorderanno senz’altro Tata Adriana.

Il programma televisivo – che andava in onda su La7 – riuscì subito a conquistare l’attenzione del grande pubblico italiano, e lo fece con la sua originalità e con la bravura degli interpreti. C’erano molte famiglie, tanti bambini e anche parecchie “tate” che avevano appunto il compito di educare i piccoli che prendevano parte alla trasmissione. Lo show veniva all’epoca seguito da migliaia di persone, che non potevano fare a meno di guardare la tv e di assistere alle varie scene registrate.

In molti si chiedono spesso che fine abbia fatto l’amatissima tata Adriana, che era molto amata da grandi e piccini. Colei che interpretava questo ruolo è stata recentemente intervistata e ha svelato la verità su questo reality show.

Tata Adriana e il retroscena inedito su Sos Tata: cosa successe all’epoca

Il suo vero nome è Adriana Cantisani e, nata in Uruguay nel 1967, si è laureata in Lingue con indirizzo psicologia cognitiva per l’apprendimento linguistico in California, negli Stati Uniti. Da quel momento ha iniziato a lavorare con i bambini. Nel 1992 si è trasferita a Casalecchio di Reno, dove ha lavorato in varie scuole private come insegnante di inglese, spagnolo e italiano.

Nel 1995, la “Tata” ha invece creato un metodo che unisce gioco e divertimento con l’apprendimento della lingue inglese: si tratta di English is Fun!. Proprio grazie a questa invenzione, è riuscita a raggiungere la popolarità in tv e lo ha fatto nel 2008, quando è entrata nel cast del reality show SOS Tata, in onda su FoxLife e La7. Nel corso di un’intervista recentemente rilasciata, la stessa ha svelato come siano avvenuti i provini per il programma.

“Era l’ultimo dei miei pensieri”, ha infatti rivelato lei, affermando anche che SOS Tata stava all’epoca cercando un’educatrice anglosassone. “Devo ancora capire perché“, ha continuato la donna, “non ho mai dovuto usare l’inglese in trasmissione“. La produzione del programma aveva infatti sentito parlare del suo metodo English is Fun, e decise di contattare il suo ufficio. “Io non c’ero“, ha spiegato lei, “l’ultima cosa che volevo fare era la televisione”. Per sua fortuna, rispose invece suo marito che cercò in tutti i modi di convincerla a partecipare a questo progetto. La Cantisani decise così di accettare questa sfida e di cimentarsi in questa nuova avventura televisiva, che le regalò un grande e inatteso successo a livello nazionale.