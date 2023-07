Colpo di calore, mai bagnare direttamente il malcapitato: il comportamento corretto per aiutare

Il colpo di calore in estate è qualcosa di piuttosto frequente, per questo è importare sapere come aiutare con il comportamento corretto.

In molti casi le persone che soccorrono un soggetto colto da un colpo di calore sbagliano, questo genera un peggioramento dei sintomi nella persone.

Con temperature roventi e sempre più elevate, non è affatto difficile che si crei questa possibilità, per questo tutti dovrebbero essere informati e sapere cosa fare.

Colpo di calore: cosa fare in caso di problemi

Il colpo di calore è un innalzamento improvviso della temperatura che si può generare dopo un’esposizione errata al sole ma anche quando si passa del tempo in una stanca poco ventilata. La temperatura del corpo sale, fino a raggiungere picchi importanti e quindi si genera un malore.

Questo può arrivare con mancamento, affaticamento, problemi respiratori, sensazione di pressione al torace. Il colpo di calore si presenta come stress termico, riguarda qualunque età quindi può capitare sia negli anziani che nei bambini ma anche nei ragazzi. La temperatura viene innalzata con un deficit della termoregolazione. Uno dei problemi principali è dato non solo dal calore ma anche dall’umidità che non permette correttamente al corpo di espellere il sudore e quindi di bilanciare in automatico la temperatura interna.

Questa condizione porta la temperatura anche oltre i 42 gradi per questo è molto pericolosa, può determinare un danno al cuore e agli organi vitali, tanto da indurre il coma, per questo motivo non va assolutamente sottovalutata. La prima cosa da fare quando accade è spostare la persona in un luogo fresco e ventilato, possibilmente all’ombra. Alzare subito i pieni per far defluire meglio il sangue, quindi non bagnare direttamente il viso o altre parti del corpo perché potrebbe accadere un risvolto peggiore per il restringimento delle arterie.

È fondamentale bagnare un tessuto e sistemarlo su fronte, caviglie, ascelle, parte interna delle braccia per far abbassare la temperatura della persona. Gli impacchi possono essere anche molto freddi. Successivamente, quando la persona si riprende, può bere piccoli sorsi d’acqua, utile una bevanda a base di acqua, succo e un cucchiaino di sale che porterà all’immediata idratazione del corpo e anche all’innalzamento della pressione.

È anche importante sapere cosa non fare: non dare farmaci, non usare antipiretici in quanto la temperatura alta non è febbre, non bere alcol. Fare sempre attenzione, evitare le ore più calde e l’esposizione al sole tra le 11 e le 16 come consigliato dai medici.