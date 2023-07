Capelli che si alzano elettrizzati mentre si è all’aperto durante un temporale: attenzione, siete in grave pericolo di vita

I temporali estivi sono potenzialmente pericolosi per l’uomo e questo segnale molto particolare dovrebbe mettervi in guardia. Vediamo qual è.

Ci sono persone che amano i temporali estivi: il rumore della pioggia contro i vetri delle finestre, l’odore dell’acqua, l’arcobaleno subito dopo la tempesta, l’atmosfera romantica e raccolta dentro casa. È tutto molto bello ma c’è un fattore che bisogna considerare.

Sì, perché i temporali estivi portano con se scariche elettriche (fulmini) che ogni anno feriscono e uccidono centinaia di ignare persone. Ma c’è un segnale che potrebbe indicare che sei in grave pericolo quando sei all’aperto con un temporale e da oggi sono sicura che non lo prenderai più sotto gamba.

Il segnale da non sottovalutare quando ci sono dei temporali estivi: c’è il rischio di perdere la vita!

Quante volte con l’umidità della pioggia ci è capitato di dire “Quanta fatica nel fare la piega ai capelli, ora sono tutti elettrici!”. Ebbene, avere una capigliatura scompigliata è l’ultimo dei problemi.

Quando i capelli si alzano elettrizzati mentre si è all’aperto durante un temporale, bisognerebbe preoccuparsi di ben altro rispetto al proprio aspetto! Eh sì, perché si corre davvero pericolo di vita. Perché?

Può sembrare seccante o addirittura divertente vedere i capelli elettrizzati in testa ma, se nell’aria c’è un temporale, le mani iniziano a sudare e in bocca si ha un sapore metallico, questo vuol dire che si sta per attirare a se un fulmine. Scientificamente questo è dovuto al fatto che le cariche positive del proprio corpo stanno cercando di accoppiarsi alle cariche negative dei fulmini del temporale.

Cosa fare quando i capelli si elettrizzano e si sta per attirare un fulmine?

I capelli elettrizzati in testa devono immediatamente far intuire che bisogna mettersi in salvo da un potenziale fulmine.

Quello che si può fare è rifugiarsi nell’edificio o nell’automobile più vicina. Non rifugiatevi in una roulotte o in un camper, dato che questi mezzi non sono completamente realizzati in metallo. Invece l’ideale è trovare protezione in qualcosa di costruito in metallo o materiale solido. E se questo non fosse possibile, quantomeno bisogna accovacciarsi a terra per sembrare più piccoli degli alberi che si hanno eventualmente intorno a se.

Non è una buona idea sdraiarsi a terra, soprattutto se il pavimento è già bagnato, poiché l’acqua è un buon conduttore di elettricità. Allo stesso modo è consigliabile allontanarsi dalle fonti di acqua, ma anche dagli alberi e dagli oggetti metallici (come cancelli, ma anche gioielli e cinture). Infine, se siete già in casa al sicuro, scollegate i dispositivi elettrici perché, se il fulmine colpisce la casa, tutti i device collegati alla rete elettrica possono saltare e causare un incendio.

Ecco, da oggi, quando durante un temporale avremo i capelli rizzati in aria ed elettrici, non lo troveremo divertente o seccante per la nostra acconciatura, ma faremo di tutto per metterci in salvo da un possibile fulmine.