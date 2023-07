Paga 120€ per la ricostruzione delle unghie, il risultato mette d’accordo tutti

Questa nail art è stata realizzata in Corea del Sud, a un prezzo non trascurabile. Ecco l’incredibile risultato finale.

La cura per le unghie è un must irrinunciabile. Sempre più donne, ormai, non si accontentano più di una semplice passata di smalto, ma desiderano qualcosa di diverso, che le aiuti a esprimere la loro personalità e a trasformare il loro look in qualcosa di più originale. Le tecniche per rendere questo possibile sono diffuse in tutto il mondo. Ci sono alcune variazioni, però, la strategia è simile. Ciò che cambia è legato allo stile adottato e alla combinazione dei colori.

Lolla, che racconta su Instagram le sue esperienze in ambito cosmetologico, non ha potuto fare a meno di condividere con i fan il risultato di una lunga nail art. La donna vive in Corea Del Sud e quindi si è rivolta a professionisti residenti a Seoul. Il risultato finale è davvero sorprendente, anche se la cifra spesa è ben più alta rispetto agli standard italiani.

Una nail art da capogiro: eleganza e stile in Corea del Sud

In Corea Del Sud lo stile per le unghie è molto vario. Solitamente, si opta per uno effetto vistoso dove, sulle unghie, vengono anche applicati dei pupazzetti in rilievo. Lolla, non amando molto questo look, ha fatto un’altra richiesta alla professionista. Ha scelto uno stile più “minimal” e senza accessori aggiuntivi.

Ha rivelato che, visto lo stato iniziale delle sue unghie, ha dovuto sottoporsi anche a una lunga ricostruzione. Una volta terminata questa fase, si è andati avanti con la stesura del gel. Il risultato finale è davvero molto bello. Il fucsia, presente su tutte le dita, si fonde perfettamente con le note di verde.

Alla fine del video, la ragazza ha parlato dei tempi e dei costi. Sono servite circa due ore e mezza per completare il lavoro. Si tratta di una durata notevole e impegnativa, ma in linea con l’Italia. Anche qui, infatti, a seguito di determinati cambiamenti, capita di dover passare la maggior parte del pomeriggio nel proprio salone di fiducia.

Il prezzo al contrario non può fare a meno di sollevare qualche interrogativo. Lolla ha speso 120 euro, una cifra decisamente alta che può apparire un po’ esagerata. Non bisogna dimenticare, però, che tutto deve essere rapportato al tenore di vita del Paese a cui si sta facendo riferimento. Inoltre, per un risultato di questo tipo, può valere la pena spendere qualcosa in più.