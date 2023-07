Elisabetta Canalis ricorda il terribile episodio con sua figlia: “Smette di respirare e…”

Elisabetta Canalis ha ricordato un episodio terribile vissuta con la figlia Skyler Eva: “Stava soffocando, ha smesso di respirare…”.

Oggi modella di successo e volto di moltissimi brand, Elisabetta Canalis fa la spola tra gli Stati Uniti, dove vive, e l’Italia. Dopo aver sposato Brian Perri, medico di successo, ha scelto di lasciare la Sardegna e trasferirsi negli Usa dov’è nata e e cresciuta la figlia Skyler Eva.

Nonostante la recente separazione l’ex velina continua a dividersi tra i due paesi e tra un viaggio e l’altro porta spesso con se la figlia. Ospite del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Elisabetta ha parlato del suo ruolo di mamma.

La showgirl è legata alla figlia con cui trascorre molto del suo tempo libero. Come genitore è consapevole che fare sempre la scelta giusta non è facile, ma è certa d’agire sempre in buona fede. Alla giornalista di Dazn, che fra qualche settimana darà alla luce la sua prima figlia, Eli ha raccontato di non aver vissuto una gravidanza serena. Spesso, durante i 9 mesi di gestazione, ha pensato d’avere in pancia un alieno. Un periodo di cui non ha un ricordo felice. Poi l’ex velina ha raccontato di quando ha salvato sua figlia. Stava mangiando un pezzo di mela e all’improvviso non riusciva più a respirare:

“Ho fatto la famosa manovra di Heimlich. Nel mio caso lei stava mangiando un pezzo di mela, stava soffocando.” Ha poi aggiunto: “Mia figlia era seduta vicino a me e stavamo guardando un cartone animato, lei stava mangiando una mela. Smette di respirare. Alcuni bambini iniziano a diventare blu perché non respirano. Non fai in tempo a chiamare i soccorsi. Devi girarli di schiena e dare due colpi qui dietro. La lucidità per farlo ti viene perché sei la mamma. Ma viene a chiunque”. Elisabetta ha agito d’istinto ma anche ribadito l’importanza di saper fare la manovra di Heimlich.

Elisabetta Canalis: “Me lo hanno insegnato i paramedici”

L’ex velina ha rivelato come ha imparato a fare la manovra di disostruzione: “Me l’hanno spiegato i pompieri, che sono paramedici e sanno tutte queste cose, sono i primi a soccorrere qualcuno quando sta male”. Uno dei gesti del primo soccorso determinanti per salvare qualcuno.

La Canalis ha ribadito più volte l’importanza di saper agire in situazioni che sono molto più comuni di quanto si pensi: “Soprattutto se affidi tua figlia a qualcuno quando non ci sei, questa persona deve essere capace di fare queste cose. È un attimo che mettono qualcosa in bocca e non respirano più. Io non me ne sono accorta subito, ho visto che non respirava, non respirava e ho detto ‘oddio’. Invece l’ho fatta ed è venuta perfetta”.