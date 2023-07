Solo rimedi naturali: cosa usare per evitare che le blatte si avvicinino alla nostra casa

Il caldo fa arrivare in casa “ospiti indesiderati”, le blatte. Ecco come eliminarle con i rimedi naturali.

In estate può succedere di trovare in casa degli ospiti indesiderati, degli insetti che si introducono nelle nostre stanze dalle tubature oppure entrando dalla finestra. Molto spesso si tratta di blatte.

Questi insetti sono molto fastidiosi perché possono trasmettere malattie e contaminare il cibo ma soprattutto sono difficili da debellare perché escono alla scoperto di notte (quindi può essere che nemmeno ci si accorga di loro) e si nascondono nei tubi o negli impianti ma anche sotto gli elettrodomestici o nei contenitori della spazzatura.

Come eliminare le blatte con rimedi naturali (si tratta di prodotti che sicuramente hai già in casa)

Anche per eliminare le blatte da casa ci vengono in soccorso dei rimedi naturali. Si tratta di prodotti che probabilmente abbiamo già in casa, facili da usare e molto efficaci.

Ecco i rimedi naturali che puoi utilizzare contro le blatte:

alloro : basterà posizionare delle foglie di questa pianta nei posti in cui pensiamo si possano nascondere. Dato che le blatte odiano l’odore di questa pianta, si allontaneranno molto velocemente.

: basterà posizionare delle foglie di questa pianta nei posti in cui pensiamo si possano nascondere. Dato che le blatte odiano l’odore di questa pianta, si allontaneranno molto velocemente. aglio : l’odore di questa spezia è sgradito alle blatte quindi, posizionare alcuni spicchi dove le abbiamo viste, le farà allontanare. Ancora, possiamo realizzare una miscela con 10 grammi di aglio tritato e un litro di acqua e, dopo aver fatto macerare per 24 ore, spruzzarlo nelle zone interessate.

: l’odore di questa spezia è sgradito alle blatte quindi, posizionare alcuni spicchi dove le abbiamo viste, le farà allontanare. Ancora, possiamo realizzare una miscela con 10 grammi di aglio tritato e un litro di acqua e, dopo aver fatto macerare per 24 ore, spruzzarlo nelle zone interessate. cipolla : basterà tritarla, aggiungere mezza tazza di farina, un po’ di acqua o birra, un cucchiaio di zucchero e quattro cucchiai di acido borico in polvere. La pasta che si otterrà mescolando tutti gli ingredienti andrà messa nei punti X.

: basterà tritarla, aggiungere mezza tazza di farina, un po’ di acqua o birra, un cucchiaio di zucchero e quattro cucchiai di acido borico in polvere. La pasta che si otterrà mescolando tutti gli ingredienti andrà messa nei punti X. rosmarino : è un’altra pianta che le blatte non amano e che le farà allontanare.

: è un’altra pianta che le blatte non amano e che le farà allontanare. erba gatta : va posizionata su balconi o davanzali della finestra dato che è un’altra pianta sgradita alle blatte.

: va posizionata su balconi o davanzali della finestra dato che è un’altra pianta sgradita alle blatte. bicarbonato : unito allo zucchero, è molto efficace per allontanare questi insetti che si avvicineranno per mangiare qualcosa di dolce ma in realtà ingeriranno qualcosa di letale.

: unito allo zucchero, è molto efficace per allontanare questi insetti che si avvicineranno per mangiare qualcosa di dolce ma in realtà ingeriranno qualcosa di letale. sapone di Marsiglia : noi amiamo tanto questo profumo ma le blatte no. Sciolto con acqua tiepida può essere spruzzato per allontanare gli insetti.

: noi amiamo tanto questo profumo ma le blatte no. Sciolto con acqua tiepida può essere spruzzato per allontanare gli insetti. olio di Neem: l’odore forte di questo olio, le allontanerà. Basteranno poche gocce su batuffoli di cotone da posizionare dove si pensa si nascondano le blatte.

In commercio esistono tanti prodotti per allontanare insetti da casa e sterminarli. Ma è molto meglio utilizzare questi rimedi naturali che sono efficaci ma non fanno male alla salute di chi abita la casa (persone o animali domestici). In più, ricordarsi che le blatte amano lo sporco quindi sempre meglio stare attenti con la spazzatura, gli avanzi di cibo e i capelli a terra: più c’è pulizia e meno si avrà a che fare con insetti di qualsiasi tipo.