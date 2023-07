Il trucco delle nonne per far asciugare i panni senza pieghe: quel che non si immagina

Il calore del sole porta molte pieghe ai vestiti, con questo trucco sarà possibile evitare ogni tipo di problema.

Quando passiamo per i vecchi borghi possiamo notare facilmente delle zone con il lavatoio proprio affianco alle fontane. Questo era utilizzato dalle nonne per poter lavare i vestiti a mano. A quel tempo non esistevano i moderni elettrodomestici e quindi si arrangiavano come potevano, mentre scambiavano due chiacchiere con le loro amiche.

I metodi utilizzati a quel tempo erano volti a rendere le cose più pratiche, in modo che si evitasse del lavoro in più. Ecco perché ancora oggi possono tornarci utili, poiché erano decisamente efficaci e studiati dopo vari tentativi. Di seguito presenteremo proprio uno di questi trucchi del passato per evitare che i nostri panni si ritrovino con tante pieghe fastidiose causate dal calore.

Il trucco della nonna per evitare le pieghe

Le nostre nonne erano solite utilizzare la lisciva durante il lavaggio dei vestiti, ovvero del sapone fatto in casa con la cenere del camino. In alternativa veniva usato il pezzo di sapone grosso, come quello di Marsiglia molto efficace nell’eliminare ogni macchia. La cosa che però mancava era l’ammorbidente, per questo motivo i panni non uscivano mai troppo morbidi e profumati.

Nonostante ciò riuscirono ad ovviare a questo problema aggiungendo dell’aceto di vino bianco, oppure battendo con molta forza i vestiti sul bordo del lavatoio. In questo modo si ammorbidivano gli indumenti e si avevano meno pieghe quando si andavano a stendere.

Oggi usiamo la lavatrice, ma nonostante ciò ci sono dei capi che vanno lavati ancora a mano perché delicati. Di solito lo si fa a freddo con un detergente apposito. La centrifuga, invece, si usa per strizzare i panni e quindi farli uscire più asciutti, questo però non è adatto per i vestiti più sensibili. In ogni caso quando termina la centrifuga i panni vanno tolti e stesi. Ovviamente non possono essere messi così come sono, ovvero stropicciati e tutti avvolti su sé stessi, quindi si opterà per un trucco molto utile.

Prima di stendere il capo va scrollato tre volte con forza, in questo modo una volta distesi per bene li potremo mettere con facilità sullo stendino. Per i calzini, invece, è necessario riaprirli mettendo la mano al loro interno, in questo modo prenderanno la forma giusta prima di metterli sullo stendino. Stando attenti a questi piccoli dettagli potremo stirare tutto con più facilità.