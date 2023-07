Panni delle pulizie in microfibra, un vero ricettacolo di germi e batteri: con questo trucco eviterete contaminazioni

I panni in microfibra sono molto utili per le pulizie ma vanno puliti per bene per eliminare germi e batteri oltre che cattivi odori.

I panni in microfibra sono molto comodi da utilizzare per le pulizie in casa: catturano la polvere, igienizzano le superfici, servono per asciugare macchie di acqua o di olio. Insomma, sono davvero utili ed efficaci. La microfibra infatti è adatta alla pulizia di materiali in legno, metallo ma è portentosa anche sugli interni e la carrozzeria dell’auto.

Il problema dei panni in microfibra è che con il tempo possono diventare un ricettacolo di germi e batteri e, inoltre, assorbono molto gli odori della cucina. Per questo è importante lavarli correttamente: c’è un modo super efficace sia per igienizzarli sia per togliere tutti i cattivi odori.

Il trucco per lavare i panni delle pulizie in microfibre ed eliminare germi e batteri: così eviti le contaminazioni

I panni in microfibra semplificano le pulizie in casa, questo è certo! Però, per via della loro composizione, sono un ricettacolo di germi e batteri. Infatti, le fibre di un panno sono a forma di uncino con uno spessore di 1/16 di un capello umano. Questo fa capire come i germi trovino qui una “casa” ideale.

Anche uno studio dell’Environmental Protection Agency ha rilevato che la microfibra più fine riesce ad assorbire fino al 98% dei batteri e il 93% dei virus da una superficie utilizzando solo acqua. Per questo è importante lavare e igienizzare i panni in microfibra, altrimenti ti ritroverai ad utilizzarli per le pulizie ma a rischiare delle contaminazioni. Il trucco per lavarli ed eliminare germi e batteri, oltre che cattivi odori, è davvero molto semplice.

Ti occorreranno solo dell’acqua e dell’aceto di vino rosso: per prima cosa porta ad ebollizione l’acqua e poi aggiungi abbondante aceto. Quando l’acqua bolle, immergi il panno e lascialo per circa 10 minuti. In questo modo avrai il tuo valido alleato per le pulizie, igienizzato da germi e batteri, e privo di odori.

Altri modi per lavare i panni in microfibra

I panni in microfibra possono essere lavati anche in lavatrice perché sono molto resistenti (al massimo a 60°). Meglio evitare di aggiungere nella macchina indumenti realizzati in altri tessuti perché la microfibra raccoglie tutte le fibre (per questo puoi lavarli inserendoli nei sacchetti per indumenti).

Oppure si possono lavare a mano usando acqua calda e del sapone o bicarbonato (o altro prodotto igienizzante). È importante sempre l’ammollo di 30 minuti e poi risciacquare con abbondante acqua. Infine, far asciugare in maniera naturale, senza stiratura. Insomma, è molto semplice lavare e igienizzare i panni in microfibra, nostri validi alleati nelle pulizie.