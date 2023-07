Paghi la benzina al distributore in contanti? Ecco perché dovresti smettere subito: centinaia di italiani si sono pentiti

Sapevate che c’è un grosso rischio se si paga la benzina al distributore con i contanti? Ecco perché sarebbe meglio pagare con la carta.

Da qualche anno a questa parte si è un po’ persa l’abitudine di pagare beni e servizi con i contanti, anche perché ci stiamo avviando verso un mondo totalmente digitalizzato. Le carte di credito e i bancomat sono ormai ovunque e ci sono ormai tantissime persone che usano soltanto questi metodi di pagamento invece dei contanti.

C’è però ancora un servizio che viene pagato principalmente in contanti, ovvero il carburante ai distributori. Non sempre si devono affrontare viaggi lunghi e dunque la maggior parte delle persone fa rifornimento per valori minimi, come ad esempio 10€ o 20€ al massimo.

In questi casi utilizzare la carta di credito o il bancomat ci sembra eccessivo e dunque per velocizzare i meccanismi preferiamo utilizzare i contanti. Anche se ci sembra più comodo in questo modo in realtà c’è un grosso rischio quando si paga con soldi liquidi al distributore di benzina.

Uno dei rischi più concreti quando si fa rifornimento di carburante

Ultimamente quando andiamo a fare rifornimento di carburante ci preoccupiamo maggiormente del prezzo e non per altre problematiche che potrebbero capitare. Chiaramente c’è stato un aumento vertiginoso dei prezzi della benzina che ha portato tanti automobilisti a ridurre o addirittura a smettere di guidare ogni giorno. C’è però un altro rischio concreto che è capitato a molti e che può essere davvero dannoso per la nostra vettura.

Stiamo parlando del carburante sporco che potrebbe provocare danni non indifferenti alla nostra auto e costringerci a spendere davvero tantissimi soldi per la riparazione. Quando facciamo benzina non possiamo vedere direttamente se il carburante è sporco o pulito e in tantissimi casi ce ne possiamo accorgere soltanto dopo, a volte dopo ore e ore. Quando questo succede non tutti sanno che possiamo chiedere un rimborso o i danni al distributore di benzina.

Non pagare la benzina con i contanti: ecco perché

Il carburante sporco non è qualcosa che deve capitare, ma un sintomo di scarsa manutenzione e controllo da parte di chi rifornisce i distributori. Per questo motivo quando succede e provoca danni alla nostra auto possiamo rivolgerci all’associazione consumatori per poter avere dei risarcimenti dall’azienda che ha prodotto quel carburante o che lo distribuisce alle stazioni.

Proprio per questo motivo sarebbe meglio pagare con carta o bancomat in ogni caso dato che la transizione resta impressa nei movimenti bancari e la ricevuta si può ottenere in qualsiasi momento. Se si paga con i contanti, invece, molto spesso la ricevuta non la otteniamo nemmeno o se la otteniamo non tutti se la conservano.